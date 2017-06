Duas famílias estão desalojadas em Botuverá; rio chegou a 6,66 m

Em Botuverá, duas famílias do Centro precisaram sair de casa devido as cheias desta segunda-feira, 5. As águas invadiram as residências e os moradores precisaram ir para a casa de familiares. Segundo informações da Defesa Civil de Botuverá, há ainda a ocorrência de um deslizamento no bairro Águas Negras. No Lageado também houve deslizamento, sendo que o bairro está sem energia. O nível do rio atingiu 6,66 m, e agora a equipe faz um levantamento para realizar as novas previsões de pico.

As famílias já desalojadas estão na casa de parentes, mas a coordenadora da Defesa Civil de Botuverá, Maiara Colombi, explica que a prefeitura disponibiliza alojamento. “Organizamos o salão da Paróquia São José como abrigo para os desalojados, mas por enquanto não há ninguém lá”, explica