Duas motocicletas se chocam na rodovia Ivo Silveira e uma delas cai em córrego

Por volta das 18h20 desta segunda-feira, 24, ocorreu um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia Ivo Silveira, proximidades da WJ Boulevard. O piloto de uma motocicleta Fan 125, de cor preta e azul, saiu da rua Abraão de Souza e Silva (Estrada da Fazenda) e ao cruzar a pista não percebeu a vinda de uma motocicleta Suzuki Yes, de cor prata, que seguia no sentido Brusque a Gaspar, causando a colisão.

Com o impacto, a motocicleta Fan 125 foi cair dentro de um córrego que existe ao lado da WJ Boulevard e quando os bombeiros chegaram encontraram o motociclista caído no barranco, que tem cerca de dois metros de altura. As informações dão conta que os dois sofreram fraturas, porém estavam conscientes e orientados.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e até a conclusão do socorro ela ainda não tinha comparecido ao local, uma vez que sua base é em Gaspar.

Em instantes, mais informações.