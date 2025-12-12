Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em casa de prostituição, em Botuverá

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em uma casa de prostituição na noite desta quinta-feira, 11, em Botuverá.

As prisões aconteceram durante ações da Operação Integração, realizada pelas polícia Civil e Militar, em Brusque e Botuverá.

Durante a noite, foram realizadas a fiscalização de estabelecimentos comerciais e abordagens em pontos sensíveis, identificados por meio de dados policiais oriundos das duas instituições.

A ação, inicialmente, foi realizada nos bairros Azambuja, Águas Claras e Dom Joaquim, que têm sido alvo de diversas denúncias anônimas, além de concentrarem o maior número de prisões e apreensões relacionados ao tráfico de drogas.

A operação iniciou às 19h se estendeu até próximo à meia-noite. Foram realizadas várias abordagens, verificação de veículos e patrulhamento em locais de maior fluxo de pessoas e comércios.

O operação resultou na apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha) e de valores procedentes do tráfico de drogas em uma casa de prostituição às margens da rodovia Pedro Merizio, em Botuverá. Duas mulheres foram conduzidas à Central de Plantão Policial pelo crime de tráfico de drogas.

Esta é a primeira fase da Operação Integração, que deve ter continuidade por tempo indefinido nos próximos meses, com vistas à manutenção dos índices de criminalidade.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:



[vc_btn title=”Siga-nos no Google Notícias” shape=”round” color=”blue” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-google” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F40UWBWy||target:%