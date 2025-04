Duas pessoas ficam feridas após acidente entre carro e moto na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma moto na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 15. Uma das vítimas ficou em estado grave e precisou ser levada para o hospital.

A motocicleta Honda 125 FAN, de Contagem (MG), era conduzida por um homem de 35 anos, e tinha como passageiro outro de 39. O carro, Chevrolet Cruze, de Brusque, era conduzido por um homem de 21 anos.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motocicleta transitava pela rodovia SC-108, no sentido Gaspar-Brusque, quando no km 114, o carro Cruze, que estava parado às margens da rodovia, foi cruzar a pista e ao efetuar a manobra acabou cortando a trajetória da motocicleta. Os dois veículos ficaram danificados.

De acordo com a polícia, o condutor da motocicleta estava com a sua CNH vencida em mais de 30 dias e foi autuado.

Os homens que estavam na moto foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados ao Hospital Azambuja. Por conta do atendimento médico, os agentes não conseguiram conversar com as vítimas.

