Duas pessoas ficam feridas após colisão entre caminhões na BR-101, na Grande Florianópolis

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira entre dois caminhões na manhã desta terça-feira, 27, na BR-101, em São José, na Grande Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC), um dos veículos carregava recipientes de cloro. O fato ocorreu por volta das 11h.

Ao chegarem no local, na altura do quilômetro 199,3, os bombeiros constataram o acidente e que um homem e uma mulher, que tinham aproximadamente 50 anos, estavam presos na cabine do caminhão que estava atrás. As vítimas apresentavam dores pelo corpo.

A mulher ficou com a perna presa no painel do veículo. Desta forma, os socorristas tiveram que utilizar ferramentas de desencarceramento para liberar a perna dela.

O Arcanjo chegou a ser acionado, porém não foi necessário o auxílio visto que o estado de saúde das vítimas não era grave. O homem e a mulher foram levados para o hospital pela ambulância da autopista.

Dos veículos envolvidos, não houve derramamento de produtos, pois a colisão não chegou a atingir as cargas do caminhão que transportava o material com cloro.

A identidade das vítimas não foi divulgada. Em atualização do caso, a Arteris Litoral Sul, quem administra a rodovia, informou, às 13h38, que a pista está totalmente liberada para o fluxo de veículos.

