Duas pessoas ficam feridas após colisão entre carros, em Gaspar
Acidente aconteceu na noite de sábado
Uma colisão frontal envolvendo dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de sábado, 23, na rua Geral Poço Grande, no bairro Lagoa, em Gaspar. O motorista de um dos veículos saiu do local antes da chegada dos socorristas.
Segundo informações dos bombeiros, em um dos carros estava uma família, sendo o condutor do veículo, duas crianças, uma mulher e um homem.
Uma das crianças e o homem, que estava como passageiro, tiveram ferimentos leves e foram conduzidos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Não foi explicada a dinâmica do acidente e, até a publicação desta matéria, o outro motorista não foi identificado.