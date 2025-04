Duas pessoas ficam gravemente feridas após caminhonete colidir com placa de publicidade na Antônio Heil

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma caminhonete sair da pista e atingir uma placa de publicidade na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na tarde desta segunda-feira, 31. O acidente aconteceu por volta de 15h50 na altura do bairro Arraial dos Cunhas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo envolvido no acidente é uma Toyota Hilux, com placas de Garuva (SC). Os ocupantes era a motorista, de 39 anos, e um passageiro, de 46.

A PMRv informou que o carro seguia no sentido Itajaí-Brusque quando aconteceu o acidente. Os dois foram socorridos pelos bombeiros com ferimentos graves e encaminhados ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Leia também:

1. Graf Zeppelin e Hindenburg: relembre a passagem dos dirigíveis alemães por Brusque e região na década de 1930

2. Além da segurança: situação de usuários de drogas em Brusque se torna problema de saúde pública

3. Pastor Cláudio Schefer se despede oficialmente das atividades na Igreja Luterana de Brusque

4. Carlos Renaux obtém liminar para suspender interdição do Augusto Bauer

5. Show do Ferrugem em Brusque: clientes cobram respostas de produtora após meses sem retorno

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: