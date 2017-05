Dois homens em um carro de Brusque morrem carbonizados em grave acidente na BR-101

Dois homens em um veículo Fiat Punto com placas de Brusque morreram carbonizados em um grave acidente por volta das 12h20 desta quarta-feira, 31, na BR-101, próximo à entrada do túnel, em Itapema. O acidente envolveu ainda outros dois veículos: um caminhão Atego, de Itajaí e um Sandero de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Itapema, tenente Cesário, o acidente ocorreu há 500 metros antes da entrada do túnel. Foram necessários o trabalho dos bombeiros de Itapema e Balneário Camboriú para auxiliar no combate às chamas. O Samu também esteve presente para atender as vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal relata que o Sandero aquaplanou, rodou na pista e bateu em uma mureta. O Punto que seguia no mesmo sentido não conseguiu parar e colidiu contra o Sandero. Na sequência, o Atego que vinha logo atrás também não conseguiu parar e bateu nos dois veículos.

O comandante dos bombeiros de Balneário Camboriú, tenente Neto, que esteve no local, conta que os dois carros estavam bem próximos um do outro e o caminhão um pouco mais distante. “Quando a guarnição chegou os dois veículos estavam totalmente em chamas, do motor ao porta-malas”.

Os socorristas iniciaram o combate e foi então que visualizaram dentro de um dos veículos as duas vítimas presas as ferragens e carbonizadas.

As vítimas que estavam no outro veículo conseguiram sair antes das chamas atingirem o carro e foram socorridas sem lesões. O motorista do caminhão também não sofreu ferimentos. Todos eles foram encaminhados ao hospital.

A identificação das vítimas ainda não foi possível. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu os corpos. O tenente Neto diz que as imagens das câmeras de monitoramento da Auto Pista Litoral serão solicitadas para conseguirem entender como ocorreu o acidente.