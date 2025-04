Duas pessoas morrem em acidente em São João Batista; motorista que causou colisão foi preso por embriaguez

Um motorista de 47 anos e a passageira, de 58, de uma Fiat Strada morreram após um acidente envolvendo três veículos na SC-410, em São João Batista, no fim da tarde desta quinta-feira, 10. A colisão aconteceu na altura do bairro Rio do Braço, por volta de 17h15.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Strada tinha placas de Blumenau. Os outros dois veículos envolvidos no acidente são um Chevrolet Onix, de Canelinha, que era conduzido por um homem de 25 anos, e um Jeep Compass, de São João Batista, conduzido por um motorista de 59 anos.

Conforme os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, o Compass transitava na rodovia sentido Nova Trento-São João Batista, quando, nas proximidades do km 26, perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a contramão, colidindo com os veículos que transitavam sentido oposto.

O Onix foi atendido na lateral, enquanto a Strada foi atingida de frente, ocasionando a morte do motorista e da passageira.

O motorista do Onix não se feriu. Já o do Compass foi conduzido ao Hospital de São João Batista com escoriações, mas foi liberado na sequência.

O motorista, depois, foi conduzido pela PM de São João Batista até o local do acidente, onde passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de álcool, 0,43mg/l. Ele, então, recebeu proferido voz de prisão. O motorista apresentava hálito etílico e com andar cambaleante.

