Duas pessoas morrem em colisão frontal entre carro e carreta na BR-101, no Norte catarinense

Duas pessoas morreram após um acidente entre um carro e uma carreta no fim da tarde deste sábado, 13, em Joinville. A colisão frontal aconteceu por volta das 18h50 no km 38,1 da BR-101, no sentido Porto Alegre (RS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, as vítimas eram o condutor e passageiro de um veículo Ford Ecosport com placas de General Carneiro (PR). Eles tinham 49 e 61 anos, respectivamente.

Já o motorista que conduzia uma carreta Volvo com placas de Bento Gonçalves (RS), de 49 anos, não teve ferimentos.

Segundo a Arteris, o trecho onde o acidente ocorreu teve uma interdição da via principal por volta das 19h30, com desvio pela marginal. Isto causou um congestionamento que chegou a quatro quilômetros. A liberação total ocorreu por volta das 21h30.

Não foi informada a dinâmica do acidente e as identidades das vítimas fatais.

Leia também:

1. PMRv flagra adolescente conduzindo caminhonete em Brusque

2. Motorista tenta desviar de carro que “cortou” sua frente e acaba batendo em mureta na rodovia Antônio Heil

3. Saiba onde conseguir atendimento gratuito de urgência e emergência em Brusque

4. Morre no Rio de Janeiro o jornalista e escritor Sérgio Cabral

5. Saiba quem são os vencedores do Concurso Cuca Nota 10 do 11º Festival Nacional da Cuca, em Brusque



Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: