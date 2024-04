Duas pessoas morrem em grave acidente entre quatro veículos na BR-470 no Alto Vale

Um grave acidente entre quatro veículos causou duas mortes durante a tarde desta segunda-feira, 22. Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 13h no quilômetro 155,1 da BR-470, entre os municípios de Trombudo Central e Agronômica, no Alto Vale.

Ainda conforme informações preliminares, a colisão frontal envolveu duas carretas, um Peugeot/Partner e um Volkswagen/Voyage.

No Volkswagen, haviam duas pessoas, um condutor, de 23 anos, e uma passageira, de 31. Por conta da colisão, ambos acabaram morrendo no local. As mortes foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Já nos outros três veículos, todos conduzidos por homens, não houve nenhum ferido e todos saíram ilesos. Ainda não há informações da dinâmica do acidente ou da identidade das vítimas.

Ainda, segundo o apurado, um dos veículos era terceirizado da Secretaria Municipal de Saúde de Curitibanos, e transportava pacientes, que iriam fazer tratamentos fora de domicílio. Não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Segundo nota publicada pela Prefeitura de Curitibanos, uma equipe técnica da Secretária de Assistencial Social, com assistente social e uma psicologia, e também da Secretária de Saúde, estão se deslocando para o local do acidente, para prestar apoio para quem precisar.

