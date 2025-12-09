Duas ruas do Cedrinho, em Brusque, são pavimentadas com parceria comunitária

Foram inauguradas, na segunda-feira, 8, as obras de pavimentação de duas vias no bairro Cedrinho, em Brusque, executadas por meio do programa de pavimentação comunitária. As melhorias contemplam as ruas Guilherme de Melo e Sebastiana de Melo, que receberam investimento conjunto entre moradores e o município.

A rua Guilherme de Melo, com 358 metros de extensão, recebeu 585 toneladas de asfalto. O valor total da obra foi de R$ 277.228,07, dos quais R$ 190.004,83 foram custeados pelos contribuintes e R$ 87.223,24 pelo município.

Já a rua Sebastiana de Melo, com 206 metros de extensão, contou com 204 toneladas de asfalto. O investimento total foi de R$ 121.353,96, sendo R$ 82.070,36 provenientes dos moradores e R$ 39.253,60 em contrapartida da administração municipal.

“Alguns bairros já incorporaram o programa, como Primeiro de Maio, Dom Joaquim, Rio Branco, entre outros. Mas é importante a gente chegar em outras comunidades e ajudar esses moradores levando mais qualidade de vida a todos”, afirma o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

