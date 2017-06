Brusquenses são vítimas de estelionato ao negociarem celulares pelo WhatsApp

Dois registros de estelionato foram confirmados na Delegacia de Polícia Civil nas últimas horas. Em ambos os casos os produtos adquiridos foram celulares e a negociação ocorreu por meio da internet, em especial com o aplicativo WhatsApp. As vítimas foram dois jovens, de 18 e 19 anos.

O primeiro boletim de ocorrência foi registrado nesta sexta-feira, 16, por volta das 8h. Nele o rapaz de 18 anos relata que descobriu a vendedora de um celular através de um site de compra e venda. Após contato via WhatsApp com a vendedora, ele foi direcionado para um site que garante a devolução do dinheiro, caso a entrega não seja feita.

Foi negociada a aquisição de um Iphone 7 plus, 128G, pelo valor de R$ 2 mil. Como uma cunhada já tinha adquirido produtos através deste mesmo site e o procedimento era o mesmo, o rapaz pagou um boleto com o valor correspondente à compra, no dia 5 de junho. Após confirmar o pagamento, ele questionou a vendedora sobre o código de rastreamento do produto, mas ela não o respondeu e ainda o bloqueou no aplicativo.

Segundo caso

O segundo caso foi registrado por volta das 18h30 no plantão da Polícia Civil. O comprador brusquense estava interessado em um aparelho de celular e chegou a um vendedor através de um site de compra e vendas pela internet.

O vendedor era de Goiás e o contato passou a ser feito pelo WhatsApp. Ele se identificou como sendo Ezequias Azevedo e informou que era policial civil, inclusive mostrando no aplicativo uma foto de sua carteira funcional.

O produto adquirido foi um Iphone 7 Plus Gold, 128G, ao preço de R$ 2,4 mil. O suposto celular chegou nos Correios no prazo estabelecido, porém, para abrir a caixa com a encomenda ele precisou efetuar o pagamento, no dia 6 de junho. Só então ele descobriu que o aparelho era uma réplica com carcaça do Iphone e sistema Android.

A caixa do aparelho também era falsa e não foi a mesma mostrada através do aplicativo, antes da compra. Junto com o despacho o vendedor enviou a nota fiscal de um aparelho original. Quando a vítima do golpe voltou a entrar em contato com o vendedor para reclamar, descobriu que tinha sido bloqueado.