Dupla é presa com crack escondido em caixa de remédio em Brusque

Dois homens, um de 25 anos e outro de 30, foram presos por tráfico de drogas no bairro Azambuja, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 23.

Policiais militares abordaram um grupo de homens no bairro por volta de 19h50. Com dois deles, foram encontradas, no total, 14 pedras de crack — quatro delas dentro de um envelope marrom e dez dentro de uma embalagem de medicamento.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia.

