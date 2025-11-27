Dupla é presa após cometer dois roubos no mesmo bairro, em Blumenau
Carro utilizado nos crimes foi localizado por câmeras de monitoramento
Dois homens, de 24 e 29 anos, foram presos na noite desta quarta-feira, 26, após cometerem dois roubos no bairro Salto do Norte, em Blumenau.
A PM localizou o homem pouco antes de 23h. A primeira vitima, um homem de 35 anos, relatou que estava em via pública, quando um dos suspeitos, armado, anunciou o roubo e exigiu seu celular.
Diante da resistência da vitima, porém, o homem fugiu em um veiculo Palio preto que já estava próximo com alguém na condução.
A segunda vítima, uma jovem de 20 anos, relatou que estava em via pública e foi abordada por um homem armado que anunciou o assalto e roubou R$ 300 e um celular, fugindo em seguida em um veículo Palio preto.
Diante das informações e características repassadas pela vitimas, foram realizados buscas pelo videomonitoramento e câmeras de seguranças da região. Desta forma, os PMs conseguiram identificar a placa do veículo e encontrá-lo no bairro Velha.
Os dois ocupantes que estavam no carro foram reconhecidos pelas vítimas como sendo
autores dos roubos.
Os objetos roubados e a arma não foram encontrados. Os abordados foram presos e encaminhado à Central de Plantão Policial, juntamente com as vítimas.