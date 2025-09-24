Dupla tenta se esconder da PM, mas é presa por tráfico de drogas no Azambuja, em Brusque

Um jovem de 18 anos e um homem, de 33, foram presos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 23, na rua Azambuja, em Brusque. A abordagem aconteceu por volta de 23h15.

De acordo com a Polícia Militar, durante rondas, agentes avistaram a dupla em atitude suspeita. Ao observar a presença policial, eles tentaram se esconder e dispensaram um envelope branco.

Na abordagem e busca pessoal, os agentes localizaram uma certa quantia de crack e dinheiro proveniente do tráfico.

Neste local, há muitas denúncia em relação ao tráfico, segundo a PM. Eles foram conduzidos para Delegacia de Polícia para providências.