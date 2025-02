Durante brincadeira, adolescente pula em rio e é levado pela correnteza em Blumenau

Cristian Eduardo Alexandre da Silva, de 15 anos, foi levado pela correnteza após pular no rio Massaranduba, em Blumenau, na tarde da quinta-feira, 13. Ele teria pulado no rio durante uma brincadeira com outros dois amigos.

Até a publicação desta matéria, o jovem havia sido encontrado. As buscas continuam na manhã desta sexta-feira, 14. Cristian era jogador de futebol, do time Sub15 do NFC de Blumenau.

O helicóptero Arcanjo-03 sobrevoou a região, mas não pôde localizar o jovem. No momento da ocorrência, os bombeiros tentaram realizar as buscas a pé porque não foi possível mergulhar ou entrar com embarcações no rio devido à força da água e das fortes chuvas na região.

As buscas começaram novamente por volta das 7h desta sexta-feira, 14, e partirão desde o ponto em que o jovem desapareceu até onde for possível percorrer. No local em que iniciam as quedas d’água, o Corpo de Bombeiros utilizará drones para continuar as buscas.

O rio segue em direção a Massaranduba e os bombeiros do município já estão cientes da situação, caso a vítima apareça na região.

