Durante “saidinha”, condenado é preso após furtar uma moto em Camboriú

No início da tarde deste domingo, 24, um homem, de 59 anos, foi preso após furtar uma motocicleta em Camboriú. De acordo com a Polícia Militar (PM), o criminoso cumpre pena no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, de onde saiu na quarta-feira, 20, podendo ficar 12 dias na rua.

A prisão aconteceu quando uma guarnição da PM fazia rodas na rua Guapamirim. Os policiais, então, visualizaram uma moto Honda XLR 125 efeturando uma conversão proibida. Com a infração de trânsito, os PMs tentaram realizar a abordagem, mas o condutor passou por cima da calçada e iniciou a fuga.

A Polícia iniciou o acompanhamento e, na rua Pinho, o motociclista perdeu o controle, colidiu contra uma grade e caiu. Ele tentou fugir, mas foi abordado e preso. Em busca pessoal, foram encontradas uma chave mixa e uma fita isolante em uma caneta.

