Durante visita de Gusttavo Lima a Brusque, governador de Goiás anuncia chapa à Presidência com cantor

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou nesta quarta-feira, 5, que concorrerá à Presidência nas eleições de 2026 em chapa com o cantor Gusttavo Lima (sem partido). A declaração foi dada ao jornal O Globo, no momento em que o sertanejo estava em Brusque para visitar a Havan, acompanhado do empresário Luciano Hang.

“Andaremos juntos”, disse Caiado, que deve ser anunciado pré-candidato ao lado de Gusttavo Lima em evento no dia 4 de abril, em Salvador (BA). Em janeiro, o cantor anunciou o interesse em concorrer ao Planalto.

O avião em que Gusttavo Lima estava pousou em Navegantes nesta quarta-feira e ele foi recepcionado por Hang no aeroporto. Em seguida, o empresário levou o cantor ao centro de distribuição da Havan, em Barra Velha. Depois, os dois seguiram ao centro administrativo em Brusque.

