Oscilações tornam o Brusque um time difícil de prever

Ver o Brusque em campo nessa Série C e tentar entender esse time é um grande desafio. Como um time vai a Maringá, faz um bom jogo e traz a vitória, para depois jogar três pontos fora dentro de casa para o Retrô, que só tinha feito quatro gols em todo o campeonato até aquela partida?

O torcedor, que cada vez vai em menor número para o estádio, também quer respostas. O time mostra duas dificuldades: primeiro, se complica demais para se impor dentro de casa, logo no piso que conhece tanto. E depois, tá complicado desse time fazer gol. Não se vê boas jogadas trabalhadas, o time depende de lampejos individuais ou daquela bola aérea salvadora (ou de um gol contra, no caso do último domingo).

Segunda tem jogo contra o Botafogo-PB, time de investimento alto, que parece ter encontrado o rumo no campeonato depois de um péssimo início. Uma derrota lá significará, mais uma vez, a saída do G-8 do campeonato em uma reta final que não permite mais muitas oscilações.

Não sei ainda o quanto o técnico Bernardo Franco pode chegar para fazer alguma mudança profunda no time. Mas, diante do cenário, é inegável que Olávio tem que ser titular. Há uma insistência em João Veras (suspenso para o próximo jogo) que irrita qualquer um.

Segunda há um jogo primordial para a classificação. Dessa vez, a defesa estará completa e o time tem duas novas opções para o ataque, além do treinador poder estar comandando na beira do gramado.

Chegou um momento em que as desculpas e as promessas de que “as coisas vão melhorar” não cabem mais. Não se trata de uma pressão exagerada, mas a primeira fase termina no final de agosto. É hora de mostrar que o Brusque é time para brigar pela parte de cima. Se não, é só esperar a Copa Santa Catarina.

Amador

Espera-se uma grande festa no Estádio Augusto Bauer para a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque, amanhã, a partir das 17h30, entre Abresc e Mecânica do Japa. Os dois times estiveram no mesmo grupo na primeira fase, e no encontro entre os dois, a Abresc venceu, jogando no campo sintético do Gigantinho.

Claro que, por ser o jogo final, o cenário muda bastante. Mas não dá para colocar favoritismo em ninguém nesse jogo. Ambos os times têm jogadores decisivos em suas escalações, que podem fazer a diferença.

Renaux

Depois de dois empates seguidos em casa com Metropolitano e Nação, o Carlos Renaux viu a grande chance de se classificar diretamente para a terceira fase da Série B do Catarinense escapar entre os dedos.

Agora, a missão é bem mais difícil. Classificado para a segunda fase o tricolor já está, mas para ir direto para a semifinal, precisará vencer o Camboriú em Imbituba e torcer por um empate de Juventus x Metropolitano.

A diretoria resolveu demitir o técnico Luis Carlos Cruz no vestiário, logo após o jogo do último sábado, sendo que os jogadores avisaram o treinador através de um post das redes sociais do clube. Penso que não foi a decisão correta na semana de um jogo tão importante.

Para piorar, o clube contrata o atacante Eydison, ex-Brusque, com o técnico já demitido. Se o problema era o ataque que não faz gol, então que dessem mais opções de qualidade para ele. É inegável que o plantel desse ano é mais limitado que o do ano passado.