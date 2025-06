É falso que Brusque seja cidade menos arborizada do Brasil; entenda

Brusque não é a cidade com o menor percentual de arborização do Brasil. Dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que o município possui 23,04% de arborização, muito perto de cidades com índices consideravelmente menores. Presidente Nereu (SC), por exemplo, é 4,82% arborizada.

Informação falsa circula

A informação equivocada de que Brusque seja a cidade menos arborizada do Brasil tem sido utilizada por pessoas contrárias à construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, no loteamento Schaefer.

O posto de saúde está em construção em uma área em que havia grande quantidade de árvores, que precisaram ser retiradas para o início da obra.

Além disso, a informação foi divulgada de forma equivocada por veículos de imprensa.

No Brasil, há cidades menos arborizadas

Taipas do Tocantins (TO), com 11,57%; Ribeirão do Largo (BA), com 16,8%; Porto da Folha (SE), com 6,81%; São José dos Ausentes (RS), com 17,69%; Passa Vinte (MG), com 9,36%; Beruri (AM), com 8,36%; são exemplos de diversas cidades espalhadas pelo Brasil com percentual de arborização inferior ao de Brusque.

O que é fato

Na verdade, conforme o Censo, Brusque integra, sim, a concentração urbana com menor percentual de arborização nacional, com 22,36%. A concentração em questão é formada também por Guabiruba e Botuverá.

Não são todos os municípios do país que integram concentrações urbanas. A metodologia utilizada pelo Censo para definição deste recorte geográfico específico leva em consideração regiões em que há conexão por questões de trabalho, estudo e também de proximidade, como é o caso de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

Além disso, para serem consideradas concentração urbana, as cidades precisam possuir, juntas, mais de 100 mil habitantes. Há exceções: Lages, na Serra catarinense, por exemplo, possui mais de 100 habitantes, mas não tem conexão com outras cidades. Mesmo assim, é considerada concentração urbana.

Em abril, após a divulgação dos dados do Censo, o jornal O Município publicou uma reportagem sobre a concentração urbana de Brusque, Guabiruba e Botuverá ser a menos arborizada do Brasil, com atenção a este recorte geográfico específico.

Poucas concentrações urbanas

Para se ter uma ideia, há somente 11 concentrações urbanas em Santa Catarina, sendo 52 cidades que fazem parte deste recorte geográfico no estado. Ou seja, neste recorte, de 295 municípios catarinenses, 243 são descartados por não integrarem concentrações urbanas.

Metodologia

Os dados do Censo levam em consideração especificamente a quantidade de árvores por rua, ou seja, em trechos urbanos. Botuverá, por exemplo, possui uma área rural muito superior ao espaço urbanizado, mas está com percentual de arborização baixo, de 7,25%, em razão da metodologia adotada na pesquisa.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: