“É um divisor de águas para nossa empresa”, diz vendedora sobre a Pronegócio

A 71ª Pronegócio, em Brusque, vem gerando boas avaliações de vendedores e compradores de todo Brasil que participam da rodada de negócios. Desta vez, os fabricantes e lojistas negociam peças da coleção de alto verão 2026. O tradicional desfile aconteceu na noite de quarta-feira, 13.

Em linhas gerais, os participantes tratam a realização da Pronegócio com grande importância para manter suas empresas ativas. O evento é organizado pela Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) e reforça a cidade como capital da moda.

A vendedora Katya Floriani, da empresa Tre Fiori, de Jaraguá do Sul, afirma que a rodada de negócios oportuniza um contato mais direto entre os fabricantes e lojistas. Para a empresa de Katya, a Pronegócio faz total diferença.

“Para nós, vendedores, a Pronegócio é muito importante. Os compradores são excelentes. Eu venho na rodada há oito anos e, realmente, faz diferença. É um divisor de águas para nossa empresa. Nós temos outra empresa depois que começamos a participar da rodada de negócios”, conta.

Para o vendedor Alceu Kistemmacher, da VDF Confecções, de Guabiruba, a Pronegócio é uma oportunidade de dar continuidade aos negócios com clientes consolidados e, da mesma forma, conhecer novos clientes. Ele participa desde a primeira edição da rodada.

“A movimentação está muito boa. Há muitos clientes novos que estão participando da rodada”, celebra. “Há compradores de todo o Brasil. Em muitos casos, não conseguimos ser atendidos por estes clientes quando vamos às cidades deles. Agora, eles estão aqui em Brusque e temos oportunidade de mostrar nossos produtos”, considera.

Pelo lado dos compradores, a rodada de negócios também faz diferença. Guilherme Masnik, das lojas Casas Estrela, de União da Vitória (PR), seguiu os passos da mãe e agora representa o negócio familiar na Pronegócio.

“Eu venho na rodada desde 2022, mas sou a segunda geração dentro da empresa. Antes, minha mãe participava, desde as primeiras edições da Pronegócio. Somos sempre muito bem atendidos. É um evento muito organizado e muito bom para os negócios”.

Em tom de brincadeira, o lojista diz que prefere que a movimentação seja menor, para ter mais tempo de contato com os fabricantes, além de mais espaços disponíveis para as negociações.

As compradoras Kelly Regina Machado e Ana Paula Sagaz, da Promofashion, de Florianópolis, perderam as contas de quantas edições da Pronegócio já participaram. Elas estimam que comparecem à rodada desde a segunda edição.

“Sempre participamos da Pronegócio. É um evento muito bom, para todos os lojistas que vêm participar. Nós sempre aproveitamos e esta edição da rodada está sendo muito positiva”, analisa Kelly.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

