Na madrugada da sexta-feira, em 14 de março, o céu de Brusque e região será palco de um espetáculo raro e fascinante, quando irá ocorrer o primeiro eclipse total da lua de 2025.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Popularmente conhecido como ‘Lua de Sangue’, o fenômeno promete encantar os observadores ao tingir a lua de um tom avermelhado, proporcionando uma experiência única para os apaixonados por astronomia.

Isso ocorre quando a Terra se posiciona entre o sol e a lua, lançando sua sombra sobre o satélite natural.

No entanto, em vez de desaparecer completamente, a lua assume uma coloração avermelhada, resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre.

Esse efeito óptico é capaz de criar, então, um dos eventos mais impressionantes do calendário astronômico.

Lua de Sangue e suas etapas

Para quem deseja acompanhar cada momento desse espetáculo, é fundamental estar atento aos horários específicos.

Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (Nasa), com sede em Washington, D.C., Estados Unidos, o eclipse terá início às 23h57 da quinta-feira, 13 de março, quando a lua começará a entrar na penumbra da Terra.

Pouco mais de uma hora depois, às 01h09, a fase parcial começará a ser visível, marcando o avanço do fenômeno.

Às 02h26, a lua entrará na fase total do eclipse, quando estará completamente imersa na sombra terrestre.

O auge do fenômeno, ou seja, o momento em que a coloração avermelhada estará mais intensa e visível, acontecerá às 02h58.

A partir desse ponto, a lua começará a sair gradualmente da sombra, encerrando a fase total às 03h31.

Já às 04h47, o eclipse parcial chegará ao fim, dando lugar à última etapa do evento, sendo o término do eclipse penumbral, previsto para às 6h.

Melhor visão do eclipse lunar

Diante desse cenário, os astrônomos recomendam que os observadores busquem locais com pouca poluição luminosa, ou seja, com mínima interferência de luz artificial.

Além disso, é preferível estar em áreas de céu aberto, de preferência em espaços ao ar livre, longe de edifícios ou outras obstruções que possam atrapalhar a visão, garantindo uma experiência privilegiada para apreciar o acontecimento.

Assim, a madrugada de 14 de março promete ser inesquecível para aqueles que se dedicarem a contemplar esse espetáculo celeste.

Com paciência e atenção aos horários, moradores de Brusque e região terão a oportunidade de testemunhar um evento astronômico singular, que não apenas encanta, mas também desperta a curiosidade sobre os mistérios do universo.

Seleção de fotos mais adiante

E já que o tema desta pauta traz como protagonista a lua, nada melhor do que encerrar com um espetáculo visual à altura.

Assim, logo após os anúncios no fim da edição, você está convidado a conferir uma galeria deslumbrante de imagens, capturadas em Brusque na noite de 17 de setembro de 2024, revelando toda a imponência do satélite natural da Terra em sua plenitude.

Portanto, não perca a oportunidade de apreciar esse registro especial, encerrando assim a narrativa de hoje com chave de ouro; acompanhe, portanto, mais adiante.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh, em parceria com seus patrocinadores, construiu uma trajetória de sucesso.

Clique nos banners abaixo para então conhecer quem apoia este trabalho, entrar em contato e descobrir os produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Botuverá então revela uma linda cachoeira nos confins do Ourinho

2. Calor intenso então transforma cachoeiras de Brusque em refúgio de Carnaval

Retrospectiva da lua cheia

Cumprindo a promessa, esta edição tem um encerramento sob cenas deslumbrantes da lua cheia, capturada em setembro de 2024, especialmente na noite do dia 17.

Acompanhe esta seleção exclusiva, então preparada com carinho para você, nosso prezado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK