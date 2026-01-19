73ª Pronegócio encerra com expectativas de crescimento e novos negócios

Fotos: Amabile Nazário/Ideia Comunicação

Após quatro dias de intensa movimentação, negociações e networking, a 73ª Pronegócio chegou ao fim nesta sexta-feira, 16, consolidando-se, mais uma vez, como um dos principais encontros de negócios do setor confeccionista do país.

Promovida pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), com patrocínio do Sebrae, a Rodada transformou o Pavilhão da Fenarreco em um grande ambiente de conexões comerciais. O evento reuniu mais de 750 lojistas de todo o Brasil, que adquiriram peças da coleção Inverno 2026.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, ressaltou a satisfação da entidade com o resultado da edição e destacou que as expectativas foram superadas.

“Encerramos mais uma edição da Pronegócio com a meta alcançada e expectativa positiva para os próximos dias. Nesta Rodada, grandes compradores iniciaram negociações mais aprofundadas com os fabricantes e, por se tratar de uma coleção de inverno, esse processo continua após o evento. Acreditamos que, nos próximos 15 dias, os resultados irão superar em 10% a 12% os números da edição de janeiro do ano passado”, destacou.

Schoening também frisou que esta Rodada contou com um número expressivo de novos lojistas participantes, que tiveram uma experiência positiva no evento.

“Esse movimento positivo reflete fatores como o inverno mais longo e os investimentos estratégicos da entidade. Nesta edição, cerca de 10% a 15% dos lojistas participaram pela primeira vez, a maioria saiu satisfeita com a logística, a organização e o modelo da Pronegócio, e muitos já sinalizaram presença na Rodada de maio”, completou.

Experiência aprovada

Entre os compradores que participaram da Pronegócio pela primeira vez estão os sócios-proprietários da Loja Oriental, Robson Souto e Fernando Niman, de Iturama (MG). Eles contam que conheceram a Rodada por meio das redes sociais.

“Há quase dois anos acompanho vídeos e publicações sobre a Pronegócio. Então, entrei em contato com a AmpeBr, realizamos nossa inscrição e estamos aqui pela primeira vez”, comentou Souto.

O sócio Fernando Niman completou que o evento superou as expectativas. Atuando nos segmentos masculino, feminino adulto e home care, os empresários aprovaram os produtos apresentados na Rodada.

“Não esperávamos encontrar uma estrutura desta magnitude. Realmente nos surpreendeu positivamente. Toda a recepção e a organização da equipe da Ampebr foram excelentes. Inicialmente, viemos para conhecer e entender como a Rodada funcionava e, em pouco tempo, já estávamos negociando e acabamos comprando mais mercadorias do que imaginávamos”, explicou.

Além das negociações no pavilhão, os proprietários também participaram do desfile realizado na noite de quarta-feira.

“Foi um momento muito bacana. O networking do evento é enriquecedor e, além de ser um espaço de descontração em meio às negociações, conhecemos muitos lojistas e fabricantes”, completou.

A proprietária da Elizane Clemente Boutique, Elizane Clemente, também conheceu a Rodada por meio de anúncios nas redes sociais. Vinda de Mandirituba (PR), ela participou da edição de agosto de 2025 e teve ótima aceitação dos clientes em relação às peças adquiridas.

“Conheci a Pronegócio por indicação e por um anúncio nas redes sociais, entrei em contato com a AmpeBr e vim participar. Mesmo no último dia da Rodada, fizemos ótimas compras em agosto, com produtos de qualidade que agradaram nossos clientes”, ressaltou.

Ela ainda destacou que, devido à qualidade das peças e aos bons preços, sua loja voltou a trabalhar com o segmento masculino.

“Desde 2020, estávamos focadas no público feminino, mas resolvemos testar a aceitação das peças masculinas, e foi um sucesso. Nesta edição de janeiro voltamos para comprar dos dois segmentos e também olhar o infantil. A coleção está maravilhosa e com ótimo custo-benefício. Valeu muito a pena ter voltado”, afirmou.

Bons negócios

Os fabricantes também aprovaram a experiência na 73ª Pronegócio. O gerente comercial da Bicho Bagunça Confecções, de Gaspar, Carlos Eduardo Santos, participa da Rodada há mais de 15 anos e destacou o volume de vendas gerado durante o evento.

“Nós sempre vendemos muito na Pronegócio. Ao longo dos anos, além do volume de vendas, formamos uma cartela de clientes fiéis e ampliamos esse relacionamento a cada edição. Para nós, é muito importante participar da Rodada”, afirmou.

Ele ressaltou que esta edição superou as expectativas da empresa.

“Foi ótima, extremamente movimentada. Na quarta-feira, tivemos um grande fluxo de compradores no evento como um todo, o que é excelente para todos os fabricantes. Com certeza, estaremos de volta na edição de maio”, completou.

A sócia da Fofuxa Pijamas, de Brusque, Helena Westerlon Matos, também apresenta suas coleções na Pronegócio há mais de 15 anos.

“Conhecemos a Rodada por meio de amigos do meu filho que já participavam. A primeira edição foi uma experiência para entender como o evento funcionava e logo percebemos o modelo inovador de negócios, que é um dos motivos que nos faz retornar até hoje”, explicou.