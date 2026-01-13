73ª Pronegócio inicia em Brusque e reúne compradores de todo o Brasil

Foto: Sophia Ribeiro/O Município

A 73ª edição da Pronegócio iniciou na manhã desta terça-feira, 13. O evento é realizado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) e ocorre no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, com programação até 16.

De acordo com o presidente da entidade, Mauro Schoening, a edição deste ano apresentou grandes desafios. Para superá-los, foi formada uma equipe com apoio de uma consultoria especializada que, desde agosto, atua na captação de novos compradores para a Pronegócio.

“Além disso, também foi realizado o tráfego pago, estratégia que amplia a divulgação do evento e possibilita alcançar novos compradores em todo o Brasil. Os resultados têm sido bastante positivos, e a expectativa é de um crescimento aproximado de 30% em relação ao ano passado”, destacou o presidente.

Mauro também informou que, no ano passado, houve um inverno muito intenso, o que foi positivo para o setor.

“Outro fator positivo foi o inverno rigoroso registrado no ano passado. Com isso, os lojistas comercializam grande parte da mercadoria de inverno e agora precisam realizar a reposição dos estoques. Esse movimento é fundamental para que a dinâmica das vendas ocorra com total êxito”, afirmou.

Impacto econômico

O prefeito André Vechi também esteve presente no evento e destacou a capacidade da Pronegócio de atrair compradores de diversas regiões do país. Nesta edição, mais de 750 lojistas, vindos de diferentes estados, participam da feira para conhecer os produtos apresentados e realizar negociações.

“A Pronegócio valoriza o trabalho dos empresários de Brusque e da região, fortalecendo toda a cadeia têxtil e levando os produtos locais para todo o Brasil. Parabenizo a Ampe pela organização do evento e destaco a satisfação do município em ser parceiro dessa iniciativa”, destacou.

O prefeito afirmou ainda que a prefeitura mantém parceria com a Ampebr em iniciativas como a Escola de Costura e a realização da Pronegócio, incluindo a isenção do aluguel do espaço para viabilizar o evento. Segundo ele, a ação contribui para a divulgação da cidade e para o aquecimento da economia local.

“A gente entende que a Pronegócio valoriza a cidade, mostra para pessoas de todo o Brasil o que Brusque tem de melhor e também aquece a nossa economia”, afirmou.

Funcionamento

A participação no evento é restrita a empresas. Para ter acesso, o comprador deve apresentar CNPJ no credenciamento, uma vez que não são realizadas vendas para pessoas físicas nem no varejo. As negociações ocorrem por meio de pedidos, e os produtos adquiridos são posteriormente despachados para a empresa compradora, em qualquer região do país.

Ao chegar ao pavilhão, o comprador realiza o credenciamento e, após a confirmação dos dados, é autorizado a circular pelo evento para efetuar as compras.