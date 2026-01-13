73ª Pronegócio inicia em Brusque e reúne compradores de todo o Brasil
Evento reúne mais de 750 lojistas de vários estados
A 73ª edição da Pronegócio iniciou na manhã desta terça-feira, 13. O evento é realizado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) e ocorre no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, com programação até 16.
De acordo com o presidente da entidade, Mauro Schoening, a edição deste ano apresentou grandes desafios. Para superá-los, foi formada uma equipe com apoio de uma consultoria especializada que, desde agosto, atua na captação de novos compradores para a Pronegócio.
Mauro também informou que, no ano passado, houve um inverno muito intenso, o que foi positivo para o setor.
Impacto econômico
O prefeito André Vechi também esteve presente no evento e destacou a capacidade da Pronegócio de atrair compradores de diversas regiões do país. Nesta edição, mais de 750 lojistas, vindos de diferentes estados, participam da feira para conhecer os produtos apresentados e realizar negociações.
O prefeito afirmou ainda que a prefeitura mantém parceria com a Ampebr em iniciativas como a Escola de Costura e a realização da Pronegócio, incluindo a isenção do aluguel do espaço para viabilizar o evento. Segundo ele, a ação contribui para a divulgação da cidade e para o aquecimento da economia local.
Funcionamento
A participação no evento é restrita a empresas. Para ter acesso, o comprador deve apresentar CNPJ no credenciamento, uma vez que não são realizadas vendas para pessoas físicas nem no varejo. As negociações ocorrem por meio de pedidos, e os produtos adquiridos são posteriormente despachados para a empresa compradora, em qualquer região do país.
Ao chegar ao pavilhão, o comprador realiza o credenciamento e, após a confirmação dos dados, é autorizado a circular pelo evento para efetuar as compras.