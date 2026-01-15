CDL de Brusque entrega prêmios da segunda etapa da campanha Comprar Aqui dá Sorte

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque entregou na noite de quarta-feira, 14, os prêmios da segunda fase da promoção Comprar Aqui dá Sorte. O tradicional sorteio foi realizado no dia 23 de dezembro, na praça Barão de Schneeburg, e contemplou 28 ganhadores.

Nesta etapa da campanha, foram sorteadas uma scooter elétrica, duas motos Biz, 10 vales-compras de R$ 500 e 15 vales-compras de R$ 1 mil. A campanha começou em 1º de novembro e, pela primeira vez, distribuiu 49 prêmios em dois sorteios. O primeiro ocorreu em 6 de dezembro, quando foram sorteadas uma scooter elétrica, 10 vales-compras de R$ 1 mil e 10 vales-compras de R$ 500.

Ao todo, 94 estabelecimentos de Brusque e Botuverá participaram da ação, que distribuiu mais de 400 mil cupons aos consumidores. Uma das principais novidades desta edição foi o uso do formato digital, por meio de aplicativo e QR Code, tornando a participação mais prática e acessível.

O ex-presidente e atual diretor representante da CDL Brusque, Valter Kohler, destacou o sucesso da promoção.

“Nesta edição, conseguimos fazer algo diferente. Sorteamos 49 prêmios e tivemos uma grande adesão dos consumidores. Agradeço a todos por comprarem no nosso comércio local e por fortalecerem nossas lojas físicas, porque é através delas que há geração de emprego e renda para o município”, afirmou.

Os ganhadores

Entre os contemplados está a dona de casa Renata Bezel Colombi, moradora do bairro Pedras Grandes, em Botuverá, que ganhou uma moto Biz após comprar na Kohler Joalheria. Ela conta que participa da promoção todos os anos, mas que o formato digital fez diferença.

“Esse ano foi melhor, não precisa perder tempo preenchendo cupom. Gostei bastante. Foi a primeira vez que ganhei e o prêmio foi muito bem-vindo. Agora que ganhei, vou participar ainda mais”, disse.

A costureira Sabrina Pavesi Simão, de Brusque, foi a outra ganhadora da moto Biz, após comprar na Agrocampo. Ela conta que recebeu a notícia com surpresa.

“Minha mãe me ligou dizendo que tinha escutado meu nome no rádio e logo depois o pessoal da CDL entrou em contato. Estou começando o ano com o pé direito. Estava pedindo a Deus uma bênção para me ajudar no começo do ano e Ele me ajudou. Cadastrei apenas um cupom e deu certo, eu até tinha esquecido”, relatou.

A scooter elétrica foi para a empresária Renata de Gregório, de Itajaí, que comprou na Aradefe, onde é cliente desde 2015. “Fiquei bem feliz. Ainda não sei o que vou fazer, mas gostei bastante do prêmio. Achei esse formato digital muito bom, até mais confiável pelo aplicativo”, destacou.

Renata também ressaltou a importância do comércio regional. “Eu compro muito na região, tenho uma fábrica de uniformes e adquiro produtos e serviços em muitas empresas de Brusque".

A secretária Jéssica Rosane Armindo, moradora do Centro de Guabiruba, foi contemplada com um vale-compra de R$ 500, após comprar na Kohler Joalheria. Participante frequente da campanha, ela destaca a praticidade do novo formato.

“Todo ano eu participo, mas foi a primeira vez que ganhei. Achei bem mais prático e funcional. Às vezes o cupom ficava em casa e eu não colocava na urna por causa da correria do fim de ano. Dessa vez fiz em cima da hora pelo aplicativo e deu certo. Vale muito a pena participar, com certeza vou participar de novo”, afirmou.

Já o laborista têxtil Rodrigo Cavichioli, de Brusque, ganhou um vale-compra de R$ 1 mil após comprar no Auto Posto Santa Luzia. Ele participa da promoção há vários anos e aprovou a modernização.

“Sempre participei, desde a forma tradicional, preenchendo manualmente, e agora com a tecnologia do QR Code ficou bem mais fácil. Escaneei vários cupons e ainda ficaram outros sem escanear. Sempre peço o cupom da CDL e dessa vez deu certo”, comentou.

Rodrigo também ressaltou a flexibilidade do prêmio. “É muito bom poder usar o vale em vários estabelecimentos, em diferentes setores. Dá muitas possibilidades”.