CNH tem renovação automática gratuita: veja como funciona

De agora em diante, a CNH tem renovação automática gratuita para motoristas com "bom histórico no trânsito". O Ministério dos Transportes anunciou, na sexta-feira, 9, o primeiro lote de habilitações renovadas automaticamente para condutores que não cometeram infrações nos últimos 12 meses.

A data foi escolhida porque os condutores têm prazo de 30 dias, contados a partir do vencimento da CNH, para fazer a renovação do documento. Agora, com a nova regra, muitos motoristas não precisarão mais cumprir esse processo manualmente, já que a CNH tem renovação automática gratuita dentro dos critérios definidos.

A medida faz parte da Medida Provisória publicada em 10 de dezembro e tem como objetivo valorizar bons condutores e reduzir a burocracia na renovação da habilitação.

Segundo o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a CNH tem renovação automática gratuita totalmente digital, automática e sem custos adicionais, desde que o motorista esteja dentro das regras do programa.

“A renovação automática não vale para motoristas que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde”, informa o ministério.

Quem tem direito à CNH com renovação automática gratuita?

A CNH tem renovação automática gratuita feita diretamente no sistema da Senatran. Quem for contemplado:

não precisa realizar exames presenciais

não precisa comparecer ao Detran

não paga taxas extras

recebe atualização direto no aplicativo CNH Digital

Motoristas selecionados também recebem uma mensagem pelo celular, com um selo de bom condutor.

CNH física continua disponível?

A gratuidade vale para a CNH digital. Quem desejar a versão impressa pode solicitar ao Detran, mas nesse caso há cobrança de taxa para emissão física, mesmo quando a CNH tem renovação automática gratuita no formato digital.

Quem tem direito à CNH com renovação automática gratuita?

Têm direito à CNH com renovação automática gratuita os motoristas que:

não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses

estejam com CNH válida dentro dos critérios da medida provisória

estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)

O cadastro pode ser feito:

no aplicativo da CNH Digital

no Portal de Serviços da Senatran

Quem não pode ter a CNH com renovação automática gratuita

A CNH tem renovação automática gratuita, exceto para:

motoristas com 70 anos ou mais

motoristas com validade reduzida por recomendação médica

condutores com doenças progressivas que exigem acompanhamento

quem não está inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores

quem teve infrações no último ano

Para motoristas a partir de 50 anos, a renovação automática gratuita pode ser concedido apenas uma vez.

Durante o anúncio, o Ministério dos Transportes afirmou que a CNH com renovação automática gratuita representa uma forma de reconhecimento aos motoristas responsáveis.

A proposta busca evitar deslocamentos, filas, custos e perda de tempo com processos burocráticos, ao mesmo tempo em que incentiva a boa condução e o respeito às leis de trânsito.

“A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, se deslocar aos Detrans ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento. O processo será totalmente automático e digital, pelo sistema da Senatran, com atualização disponível no aplicativo CNH do Brasil”, informa o ministério.

“Hoje, o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão: seja um bom condutor para não pagar taxa nem novos exames. Para não perder o dia de trabalho, nem largar o que está fazendo para, de tempos em tempos, voltar a um guichê, pegar um papel, pagar por um carimbo, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia”, finaliza.

