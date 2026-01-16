Colaboradores da Havan recebem o pagamento de R$ 90 milhões em Participação nos Resultados

Divulgação

Os colaboradores da Havan, em Brusque, receberam o pagamento de R$ 90 milhões do Programa de Participação nos Resultados (PPR) nesta sexta-feira, 16. O salário extra foi pago a todos as 23 mil pessoas que trabalham na rede varejista. A comemoração teve discurso dos diretores da empresa e uma brincadeira entre os colaboradores.

O Programa de Participação nos Resultados da Havan é uma iniciativa que valoriza o trabalho desenvolvido diariamente pelos colaboradores e uma forma de comemorar os resultados alcançados. Ele é pago anualmente e o pagamento referente ao ano de 2025 foi antecipado para janeiro pelo dono da Havan, Luciano Hang.

O diretor presidente da Havan, Edson Diegoli, falou que o pagamento só foi possível graças a união de todos em 2025. "Se nós estamos recebendo esse valor hoje é graças ao esforço de cada um aqui no Centro Administrativo, na loja, no Centro de Distribuições, nos postos de combustíveis e nas PCHs. O trabalho em equipe nos fez superar a meta de R$ 18 bilhões".

O diretor financeiro, Jaison Gamba, contou que o PPR é pago pela empresa há 18 anos. "Esse momento é a coroação de um excelente trabalho de todos. Fizemos muito em 2025 e agora vamos trabalhar juntos para atingir a nossa nova meta de 2026".

A diretora comercial, Juliana Nunes, o diretor de expansão, Nilton Hang, e o diretor de compras e suprimentos José Luiz Paza, também agradeceram a colaboração de todos para os resultados excelentes de 2025.

Durante a festa, a equipe de endomarketing da Havan fez um quiz com 12 colaboradores, com perguntas importantes sobre a Havan: metas, história, valores e novas lojas.