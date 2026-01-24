Como será o leilão de concessão do serviço de esgoto de Brusque na B3
Licitação é a maior da história da cidade em termos financeiros
O leilão que definirá a empresa que irá administrar o sistema de esgoto sanitário de Brusque por pelo menos 35 anos deve acontecer no dia 27 de fevereiro, se não houve empecilhos no processo licitatório. O palco será a Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.
Trata-se do maior processo de licitação da história da cidade em termos financeiros. São aproximadamente R$ 750 milhões em investimento privado.
A concessionária aplicará o recurso milionário previsto em contrato para construir uma estação de tratamento e implantar as redes de coleta. Em contrapartida, poderá usufruir integralmente da tarifa.
A responsabilidade pela fiscalização da implantação da rede recairá sobre o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, autarquia da prefeitura.
Como será o leilão
O critério para uma empresa vencer a concessão é o de menor tarifa. É possível aplicar até 17% de desconto no valor a ser cobrado.
Em caso de empate na licitação (muito provável que aconteça), o segundo critério será o de maior outorga. As empresas darão lances. Quem oferecer o maior valor ao poder público para executar o serviço vencerá o processo.
“Temos muitos pedidos de esclarecimento e de visitas à cidade. São mais de dez empresas que nos procuraram, interessadas no certame”, antecipa o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.
23 de fevereiro (10h às 12h)
- Recebimento das propostas; em caso de empate, leilão será realizado.
27 de fevereiro (a partir das 10h)
- Leilão de concessão que definirá a empresa que ficará responsável pelo serviço de esgoto.