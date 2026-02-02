Deck09 encerra atividades ao lado da escadaria da igreja matriz, em Brusque

Foto: Reprodução

O bar Deck09 anunciou que encerra as atividades ao lado da escadaria da igreja matriz, em Brusque. Um comunicado foi publicado nas redes sociais do estabelecimento no sábado, 31.

“O Deck09 foi criado para reunir pessoas, boas conversas e chope de qualidade. Agora, encerramos esse capítulo com muita gratidão por tudo o que ele representou”, consta no comunicado.

Apesar de encerrar as atividades, o estabelecimento divulgou que o perfil seguirá ativo para divulgar futuros projetos e novidades, tanto do Deck09 quanto da Cervejaria Brusque.

O estabelecimento ficava no “pé” da igreja matriz, nos fundos da praça Barão de Schneeburg, no Centro. O imóvel pertence à paróquia São Luís Gonzaga.

Confira o comunicado completo

O Deck09 foi criado para reunir pessoas, boas conversas e chope de qualidade. Agora, encerramos esse capítulo com muita gratidão por tudo o que ele representou.

Essa decisão nos permite direcionar energia para os próximos passos da Cervejaria Brusque, repensar formatos e preparar novas experiências.

O Deck09 não se despede, ele se transforma. Este perfil continuará ativo para compartilhar eventos e novidades tanto do Deck09 quanto da Cervejaria Brusque.

Obrigado a todos que fizeram parte dessa história: clientes, equipe, parceiros e amigos.

A jornada continua. E o que vem pela frente, promete.