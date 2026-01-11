Duas propriedades rurais concentram 87% da produção de silagem de Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Diretoria de Agricultura de Brusque contabilizou, até o momento, 310 toneladas de silagem produzidas em propriedades rurais do município na safra atual. Cerca de 270 são de apenas duas propriedades, equivalente a 87%.

As propriedades ficam nos bairros Rio Branco e Santa Rita, e concentram 270 toneladas de silagem produzidas juntas.

A silagem é uma das estratégias mais tradicionais para o armazenamento do alimento para o gado para períodos de seca ou mesmo inverno, quando não há abundância de forragem.

O diretor José Gilmar Pereira comemora o número alcançado.

“Embora as pessoas tenham em mente que Brusque é uma cidade de indústrias, estes números mostram que a produção agrícola tem seu lugar”, celebra.

A Diretoria de Agricultura atualmente dispõe de três tratores, três arados, uma grade niveladora, uma grade aradora, uma grade rotativa e duas plantadeiras, utilizados no atendimento aos agricultores.

O serviço segue uma sequência que pode variar conforme a necessidade do produtor, incluindo arado, uso de grade rotativa ou aradora, nivelamento do solo e plantio.

De acordo com José Gilmar, a expectativa é alcançar mil toneladas de silagem ao longo de 2026, com previsão de atendimento a pelo menos seis novos agricultores.