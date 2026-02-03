Gás do Povo: saiba quem tem direito ao gás de cozinha gratuito com novo programa federal

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 2, a Medida Provisória (MP) que institui o programa Gás do Povo.

A proposta do governo federal assegura gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos a famílias inscritas no CadÚnico, desde que tenham renda per capita de até meio salário mínimo.

Foram 415 votos a favor e 29 contra. A MP segue agora para votação no Senado.

"O Gás do Povo promove dignidade, desafoga o orçamento das famílias, garante segurança e inclusão energética", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanas-PB), durante a sessão de votação.

Gás do Povo no lugar do Auxílio Gás

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão contempladas. O programa promete combater a pobreza energética.

O Auxílio Gás, benefício atual que permite a compra de um botijão de 13 quilos a cada dois meses por cerca de 4,4 milhões de famílias de baixa renda, será substituído.

Em seu lugar, o Gás do Povo garantirá a gratuidade do botijão em mais de 10 mil revendedoras credenciadas espalhadas pelo país.