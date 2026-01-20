Guabiruba projeta safra recorde de arroz e milho para 2026

Secretaria de Agricultura de Guabiruba/Divulgação

A safra agrícola de 2025 e 2026 de Guabiruba apresenta perspectivas extremamente positivas, de acordo com levantamentos iniciais realizados pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura. A produtividade elevada nas lavouras de arroz irrigado e milho indica uma alta expectativa nas safras dos últimos anos no município.

Desde o início de 2026, a equipe técnica da Secretaria de Agricultura percorre as lavouras de milho e arroz irrigado para acompanhar o desenvolvimento das culturas e avaliar o desempenho das áreas cultivadas. As análises apontam lavouras em excelente estado fitossanitário e produtivo.

De acordo com o secretário de Agricultura, Beto Lageano, o arroz irrigado já iniciou a formação de cachos, indicando produtividades superiores a 5 toneladas por hectare. Com isso, a estimativa é de uma colheita de até 225 toneladas de arroz nos 45 hectares cultivados no município.

Em relação ao milho, a projeção é de uma produção de até mil toneladas de silagem, destinada à alimentação animal, além de aproximadamente 450 toneladas de milho em grãos, em uma área total de 120 hectares.

O secretário destaca que os bons resultados são consequência do apoio permanente oferecido aos agricultores, que inclui assistência técnica especializada, com a atuação conjunta de um engenheiro agrônomo da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e um engenheiro agrônomo da prefeitura.

Guabiruba também investiu em campanhas de incentivo à produção, com a distribuição subsidiada de 1,5 mil sacos de adubo e ureia para 200 agricultores e o fornecimento de 85 sacos de sementes híbridas de milho.

Além disso, o município mantém apoio à Associação de Desenvolvimento Rural de Guabiruba (Aderg), responsável por serviços mecanizados como preparo do solo, colheita e secagem de grãos, fortalecendo a estrutura produtiva no meio rural.

Os números finais da safra de 2025 e 2026 devem ser divulgados no mês de maio, consolidando os resultados obtidos ao longo do ciclo agrícola.

