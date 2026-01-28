Hotel Monthez espera faturar R$ 25 milhões em 2026

Com Camila de Souza

O Hotel Monthez iniciou 2026 em um novo patamar de posicionamento no mercado hoteleiro de Santa Catarina, com um pacote de investimentos que chegou a R$ 8 milhões e um ciclo de reformas praticamente concluído. O icônico hotel em Brusque colhe os resultados de um processo intenso de retrofit e modernização realizado desde 2024, que impactou desde áreas comuns até a experiência gastronômica e tecnológica oferecida aos hóspedes.

Segundo o gerente do hotel, Luis Felipe Zen Cherem, os últimos anos foram marcados por intervenções estruturais relevantes. Entre elas estão a reforma da recepção, da piscina interna e, principalmente, a completa reestruturação do restaurante Lalo, entregue recentemente. O balanço geral do aporte, de acordo com ele, é bastante positivo e já se reflete nos indicadores de qualidade. Um dos principais termômetros desse reposicionamento tem sido a avaliação dos hóspedes em plataformas digitais, como na Booking.com, onde o Monthez atingiu a nota 9.1 e entrou para a categoria de ‘hotéis fantásticos’. “Isso reflete que todas as ações de investimento que a gente tem feito aqui internamente estão sendo totalmente sentidas pelos hóspedes”, destaca Cherem.

Além das grandes obras, o hotel passou por uma série de melhorias consideradas menores, mas estratégicas, nos apartamentos. Houve troca de frigobares, camas e aparelhos de ar-condicionado, além da instalação de televisões smart em todas as unidades. “Esse capricho em todas as áreas fez com que o hotel entrasse em 2026 totalmente reposicionado”, resume o gerente. Com as reformas internas concluídas, o foco passa a ser o planejamento de expansões fora da estrutura atual.

A expectativa é que o Monthez alcance uma taxa média de ocupação de 63% e um faturamento de R$ 25 milhões em 2026. Em 2025, na comparação com o ano anterior, o hotel registrou crescimento de 12% na ocupação e de 14% na diária média. A projeção é manter um crescimento próximo de 15% a 20% na receita total.

Mudança no perfil do hóspede acompanha expansão do turismo

No perfil de demanda, o lazer se consolidou como principal motor do negócio, ainda que o hotel mantenha estrutura para o público corporativo. “Hoje o principal produto é lazer, não é mais executivo”, explica Cherem. Segundo ele, muitos hóspedes chegam ao Monthez a trabalho, participando de eventos ou reuniões, e acabam retornando em outra ocasião com a família. “A gente é conhecido pelo corporativo, mas a pessoa volta para usufruir das piscinas e do restaurante”, destaca.

O bom momento do hotel acompanha a percepção de crescimento do turismo no Vale Europeu. Cherem observa um fluxo cada vez maior de visitantes e novos clientes na região, impulsionado tanto por eventos quanto pelo fortalecimento do comércio e do varejo. “As pessoas estão olhando para Brusque como uma região com potencial de compra e de negócios. Isso tem sido bem evidente”, diz. Para ele, a oferta de um produto voltado ao lazer contribui diretamente para o desempenho do empreendimento.

Gastronomia ganha protagonismo no reposicionamento do Monthez

Um dos principais símbolos dessa nova fase é o restaurante Lalo, que passou por uma reformulação completa e foi reposicionado como um novo produto dentro do hotel. “Foi uma reinauguração, mas também o lançamento de um novo conceito, pensado do zero”, afirma o gerente. O espaço mantém tradições do Monthez, como o café colonial, que completa cerca de 30 anos, mas com cardápios totalmente revisados e uma proposta mais contemporânea.

À frente da cozinha está o chef Milton Silva, profissional com mais de dez anos de trajetória no hotel. A proposta gastronômica combina a herança italiana do hotel com uma experiência diferenciada para a cidade, especialmente por meio da Cozinha Show, uma atração inédita em Brusque. A tecnologia passou a integrar a experiência desde o café da manhã, com pedidos feitos por tablet e preparo dos pratos na hora ao vivo, à vista dos clientes. O conceito se estende ao café colonial e aos jantares temáticos, inspirados em culturas de diferentes países.

Nos fins de semana, o restaurante aposta em menus especiais ao meio-dia. Aos sábados, a proposta “Terra e Mar” combina frutos do mar e carnes, enquanto os domingos trazem pratos clássicos de diferentes nacionalidades, reinterpretados com técnicas contemporâneas, como preparos em forno a carvão. “É um clássico modernizado”, define Cherem, reforçando que o restaurante está aberto à cidade. “Um dos grandes objetivos foi aumentar a capacidade de atendimento para receber todos com qualidade”, afirma. Para 2026, o hotel planeja ampliar a agenda de experiências gastronômicas e eventos próprios. Degustações de vinhos, ações com destilarias e atividades interativas com bartenders estão no radar.

Hotel projeta expansão e novos investimentos

Além da gastronomia, o Monthez tem investido em eventos próprios, como festas mais estruturadas, presença constante de música ao vivo e ações integradas à cidade, a exemplo do Réveillon com queima de fogos em parceria com a prefeitura. O café colonial, tradicionalmente realizado às quintas-feiras, conta com música ao vivo das 16h às 22h.

“O Monthez é um dos melhores produtos de hotelaria e gastronomia de Santa Catarina”, afiram Cherem. Ele destaca a versatilidade do empreendimento, a modernidade e a entrega de lazer como diferenciais, aliados a uma arquitetura marcante e a um atendimento reconhecido pelos hóspedes. Olhando para frente, 2026 marca também o início de uma nova etapa de planejamento. Com as principais obras internas concluídas, o hotel contratou estudos e projetos para expansão do empreendimento. Estão no horizonte novas áreas de lazer, piscinas, ampliação do número de apartamentos e reestruturação dos espaços de eventos. “Vamos apresentar grandes projetos, assim como fizemos nos últimos anos”, conclui o gerente.