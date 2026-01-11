Impostos municipais agora podem ser pagos por Pix, em Brusque

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Secretaria de Fazenda passou a disponibilizar a opção de pagamento de tributos municipais por Pix.

A novidade já pode ser utilizada na emissão de débitos como IPTU, ISS, Dívida Ativa e parcelamentos.

A partir de agora, os documentos de arrecadação emitidos pelo sistema passam a contar, além do código de barras, com QRCode do Pix e o código “Pix Copia e Cola”.

O QRCode não aponta para uma transferência em conta, mas somente para a quitação do boleto.

Mais mudanças

Outra mudança é a atualização do pagamento no sistema com processamento de baixa no mesmo dia.

Em média, a confirmação ocorre em cerca de 5 minutos para o Pix e em até 2 horas para o boleto convencional.

Com isso, o contribuinte que quitar suas guias poderá, ainda no mesmo dia, emitir documentos que dependem da regularização do pagamento, como o Alvará de Localização, Licença e Funcionamento, ou, quando não houver pendências, a Certidão Negativa de Débitos (CND).