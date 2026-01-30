Indústria brusquense Irmãos Fischer completa 60 anos de fundação

Primeira frota de veículos para vendedores da Irmãos Fischer | Foto: Arquivo Irmãos Fischer

No início da década de 1960, em Brusque, uma pequena oficina de conserto de bicicletas marcou o começo da trajetória da gigante Irmãos Fischer. Criada de forma informal pelo jovem Ingo Fischer em 1961, a atividade cresceu e foi formalizada em 1966. Em 7 de janeiro deste ano, a indústria brusquense completou 60 anos.

A Irmãos Fischer possui atuação nacional, com projeção internacional. A indústria ocupa um complexo de 130 mil metros quadrados na rodovia Antônio Heil, em Brusque. As seis décadas de existência são resultado da resiliência dos irmãos Fischer: Ingo, Nivert, Edemar, Egon e Norival.

Para Ingo, fundador e presidente, sobreviver com uma empresa durante 60 anos foi uma tarefa árdua. A indústria brusquense viveu os altos e baixos da economia brasileira, que mudou até de moeda. Apesar das instabilidades econômicas do país, a empresa buscou sempre superar as adversidades.

“Enfrentar as mudanças econômicas do país foi um grande desafio. Ainda assim, sempre acreditamos e seguimos em frente. As dificuldades eram reais, mas sabíamos que era preciso encontrar soluções. Com persistência, sempre foi possível dar um jeito”, afirma.

Em 1966, ano da formalização da empresa, os esforços foram destinados ao conserto de equipamentos como geladeiras, balcões frigoríficos, máquinas de lavar e outros. Nivert Fischer formalizou a empresa junto com Ingo.

Mais tarde, nos anos 70, os negócios se expandiram. Com o crescimento da indústria pesqueira, a Irmãos Fischer ampliou as atividades e os irmãos Edemar, Egon e Norival se juntaram ao projeto.

Limpeza e seleção de camarões | Foto: Arquivo Irmãos Fischer

Os irmãos Norival, Ingo, Nivert, Edemar e Egon Fischer | Foto: Arquivo Irmãos Fischer

Um grande salto de desenvolvimento da Irmãos Fischer ocorreu nos anos 80. Um novo espaço de trabalho foi adquirido. Naturalmente, os serviços também foram ampliados. Naquela década, a empresa passou a fabricar betoneiras e carrinhos de mão.

Nos dez anos seguintes, um novo marco: o início da produção de bicicletas. Houve também uma mudança completa para o novo parque fabril, na rodovia Antônio Heil, que abriga diversos galpões.

Já nos anos 2000, a Irmãos Fischer se tornou a primeira indústria brasileira a produzir um cooktop totalmente nacional e soluções de produtos de embutir. A produção de um sistema de construção modular iniciou a partir de 2010 e também é considerado um marco para a indústria brusquense.

Contribuições sociais

Ao longo dos anos, a Irmãos Fischer, por meio de Ingo Fischer, realizou contribuições sociais. A indústria viabilizou a construção de espaços para educação, esporte e lazer. Confira algumas das contribuições sociais da empresa:

Centro esportivo do Sesi: a Irmãos Fischer teve papel fundamental para a implantação do centro esportivo do Sesi, na rodovia Antônio Heil. O prédio foi levantado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc). O objetivo era oferecer alternativa de lazer e esporte aos colaboradores.

Escola Metalmecânica: a empresa também foi responsável pela viabilização da Escola Metalmecânica, em parceria com o Senai. O projeto foi estratégico, visando a qualificação da mão de obra local, em contribuição com o desenvolvimento econômico e social de Brusque.

Terreno do Cescb: além de ter presidido o Centro Empresarial de Brusque (Cescb), Ingo Fischer foi uma das peças fundamentais para a conquista do terreno e captação de recursos para a construção do prédio. O Cescb fica no bairro Jardim Maluche.

Duplicação da rodovia Antônio Heil: no âmbito da infraestrutura, a Irmãos Fischer foi responsável pela duplicação de aproximadamente 4 quilômetros da rodovia Antônio Heil, exercendo papel importante para viabilizar a obra como todo.

CEI Bisa Olga Fischer: a primeira creche construída em parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada em Brusque leva o nome da matriarca da família Fischer. Implantada no complexo da Irmãos Fischer, no bairro Limoeiro, a creche atende à demanda dos colaboradores, que deixam seus filhos praticamente no próprio local de trabalho.

Creche foi inaugurada em 2012 | Foto: Leonardo Bastiani

Olhar para o presente e futuro

Os anos de persistência dos irmãos levaram a indústria a um patamar de reconhecimento nacional, ultrapassando os limites de Brusque e as divisas do estado de Santa Catarina. Hoje, a Irmãos Fischer é líder no país nas categorias de fornos e cooktops.

Outros projetos vêm sendo desenvolvidos pela empresa. Uma das iniciativas estratégicas é o Fischer Design Haus, um showroom imersivo no bairro Moema, em São Paulo, que une gastronomia e design. O projeto reúne tudo do “universo Irmãos Fischer” e visa proporcionar uma experiência.

A iniciativa é estratégica para a administração da Irmãos Fischer por aproximar a empresa dos clientes, o que fortalece a marca. O espaço imersivo na capital paulista tem 200 metros quadrados e busca conectar, também, designers, arquitetos, decoradores, chefs de cozinha e outros profissionais.

“Chegar aos 60 anos é celebrar cada família que escolheu nossos produtos e cada trabalhador que construiu a nossa trajetória. Hoje, seguimos investindo para ampliar a nossa capacidade produtiva, modernizar processos e desenvolver soluções que facilitem o dia a dia das pessoas”, diz Ingo.

A Irmãos Fischer conta, atualmente, com 100 vagas abertas para trabalhar na empresa. São oportunidades nas áreas de produção, engenharia, negócios digitais, logística e atendimento. A intenção é expandir ainda mais, o que contribui consequentemente na geração de oportunidades de emprego.

Oficina que deu origem à gigante Irmãos Fischer | Fotos: Arquivo Irmãos Fischer

Linha do tempo

1961 – O jovem Ingo Fischer inicia uma pequena oficina de consertos de bicicletas em Brusque.

1966 – Ingo e o irmão Nivert Fischer formalizam a abertura da empresa. Nasce a Irmãos Fischer, focada no conserto de geladeiras, balcões frigoríficos, máquinas de lavar e outros.

Anos 70 – Crescimento da indústria pesqueira atrai os irmãos, que passam a investir no setor. Edemar, Egon e Norival Fischer se juntam à administração.

Anos 80 – Irmãos Fischer amplia negócios, adquire novo espaço e inicia a fabricação de betoneiras, carrinhos de mão, fornos elétricos e mais.

Anos 90 – Mudança para o novo parque fabril da rodovia Antônio Heil, que marca o início da produção de bicicletas.

Anos 2000 – Irmãos Fischer se torna a primeira indústria brasileira a produzir cooktop totalmente nacional e soluções de produtos de embutir.

Anos 2010 – Início do Sistema Construtivo Modular da Irmãos Fischer, o primeiro do Brasil em solução construtiva.

2012 – Inauguração da creche Bisa Olga Fischer, em parceria com a Prefeitura de Brusque.

2014 – Irmãos Fischer realiza pavimentação de 4 quilômetros de duplicação da rodovia Antônio Heil.

2026 – Irmãos Fischer completa 60 anos de história.