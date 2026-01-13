IPTU de 2026 de Guabiruba está disponível para emissão on-line e presencial

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (Iptu) de 2026 de Guabiruba já estão disponíveis para o pagamento. Para a emissão on-line, o contribuinte deve imprimir a guia no site da Prefeitura de Guabiruba, no banner à esquerda, com os dizeres “Emissão de Guias Iptu”.

A retirada também pode ser realizada presencialmente na Secretaria de Turismo de Guabiruba a partir desta terça-feira, 13, até o dia 30 de janeiro, com ordem de retirada determinada por senha no local.

De acordo com o Setor de Tributação da Prefeitura de Guabiruba, o valor reajustado é de 5,10 % com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que nos últimos 12 meses atingiu o percentual apresentado.

Conforme estimado, a arrecadação em 2026 deverá ser em torno de R$ 5.990.700. O IPTU dos anos anteriores deve ser retirado no setor de Tributação na Prefeitura de Guabiruba.

Descontos do IPTU

Até 17/03 – 20% de desconto (cota única);

Até 15/04 – 10% de desconto (cota única).

Pagamento total sem juros

Até o dia 15/05. Pagamento deve ser realizado em cota única.

Parcelamento

Disponível em até 5x, com a primeira parcela vencendo no dia 17/03. Só pode ser solicitado até o mês de março.