Irmãos do MMA, Minotauro e Minotouro lançam marca de bebidas em Brusque

Havan/Divulgação

Nesta terça-feira, 27, foi realizado o lançamento oficial da linha de energéticos Minotauro Energy, em parceria com a Água da Serra, na praça de alimentação da Havan, em Brusque.

Rodrigo Minotauro explicou que a escolha pela parceria com a Água da Serra se deu pela forte presença da marca nas regiões central e industrial de Santa Catarina. Segundo ele, apesar de ações anteriores terem ocorrido no litoral, o lançamento oficial foi concentrado no Centro em razão da relevância econômica da região.

Ele também destacou a parceria com a Havan, que viabilizou a realização da ação no local e fortaleceu a conexão com o público regional.

“A Havan nos deu a oportunidade de realizar a ação na praça. Somos admiradores do trabalho do Luciano e de toda a equipe, e quisemos marcar presença nesta região”, destacou Minotauro.

Parceria e apoio

Luciano Hang afirmou que a parceria entre Minotauro e a Água da Serra foi definida após uma conversa entre ambos. Ele relatou que, ao ser consultado sobre a empresa, avaliou positivamente a proposta por se tratar de uma companhia sediada em Santa Catarina e com atuação consolidada no mercado, o que contribuiu para a decisão de avançar com a parceria.

Hang também ressaltou a amizade de longa data com Minotauro e o apoio ao lançamento do produto no estado.

“O Minotauro é meu amigo há muitos anos e fiz questão de prestigiá-lo trazendo o lançamento para Santa Catarina. É uma pessoa dedicada, que sempre busca fazer o melhor, e tenho certeza de que seu energético será um grande sucesso no país”, finalizou Luciano.