Pagamento do IPTU 2026 está disponível em Brusque; saiba como fazer

Foto: Sophia Ribeiro/O Município

A Prefeitura de Brusque informa que já estão disponíveis para emissão das guias de pagamento do IPTU de 2026.

Os contribuintes podem acessar o documento de forma on-line e optar pelas modalidades de pagamento com desconto ou parcelamento, conforme previsto no calendário tributário do município.

Os moradores têm até o dia 10 de março para aproveitar as condições especiais. O pagamento em cota única garante 15% de desconto, enquanto o parcelamento em até três vezes oferece 10% de desconto. Também é possível parcelar o imposto em até 10 vezes sem juros.

Contribuintes que não possuírem débitos municipais até o final de 2025 têm direito ao Desconto do Bom Pagador, com abatimento adicional de 5%.

O valor do IPTU de 2026 foi corrigido em 5,10%, percentual correspondente ao INPC acumulado entre outubro de 2024 e setembro de 2025, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Neste ano, o imposto pode ser pago também via Pix, além do boleto bancário tradicional. Ambas as formas de pagamento têm registro no mesmo dia, o que agiliza a baixa do débito e a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND).

Para emitir a guia, o contribuinte deve acessar o site oficial da Prefeitura de Brusque, clicar no banner “IPTU 2026” e seguir as orientações para geração do documento.

Os recursos arrecadados com o IPTU são destinados ao financiamento de serviços e investimentos públicos, como manutenção e pavimentação de vias, ações nas áreas de saúde e educação e conservação de praças e espaços públicos.