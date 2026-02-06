Bazar com peças a R$ 5 acontece na próxima semana em Brusque

Divulgação

Na próxima quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12, a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga promove seu tradicional bazar.

O bazar vai acontecer no salão da igreja matriz da Paróquia São Luís Gonzaga, no Centro de Brusque.

O funcionamento será das 9h às 17h, sem fechar para o almoço. Estarão disponíveis peças de roupas no valor de R$ 5.

Todo o valor arrecadado com a ação será destinado ao auxilio de famílias em situação de vulnerabilidade.