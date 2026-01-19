Preço da cesta básica de Brusque fecha 2025 em alta; confira pesquisa

Divulgação

A pesquisa mensal da cesta básica realizada em Brusque apontou aumento de 1,94% no mês de dezembro, elevando o custo médio para R$ 660,42. O levantamento é desenvolvido no município por meio de parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem (Sintrafite).

Com o resultado, Brusque ocupa a 15ª posição entre as cestas básicas pesquisadas. No acumulado de 2025, a variação registrada foi de 0,36%.

Entre novembro e dezembro de 2025, sete dos treze produtos que compõem a cesta básica apresentaram aumento no preço médio. As maiores altas foram registradas na batata (10,32%), banana (5,51%), carne (3,24%) e pão (3%). Também tiveram reajuste o tomate (1,92%), a farinha de trigo (1,03%) e a manteiga (0,47%).

No mesmo período, cinco produtos apresentaram queda nos valores médios: leite (-8,79%), feijão (-4,08%), café (-2,22%), açúcar (-1,80%) e arroz (-1,53%). O preço do óleo permaneceu estável.

O impacto do aumento também pode ser observado no tempo de trabalho necessário para a aquisição da cesta básica. Em dezembro de 2025, o trabalhador de Brusque remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00, precisou trabalhar 95 horas e 43 minutos para adquirir os alimentos básicos, contra 93 horas e 54 minutos em novembro. Em dezembro de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, o tempo exigido era de 102 horas e 32 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o comprometimento da renda para a compra da cesta básica em dezembro de 2025 foi de 47,03%. Em novembro, esse percentual foi de 46,14%, enquanto em dezembro de 2024 chegou a 50,38%.

Siga-nos nas redes sociais















A pesquisa segue a metodologia nacional aplicada pelo Dieese em diversos municípios brasileiros e tem como objetivo acompanhar mensalmente a variação dos preços dos alimentos essenciais, oferecendo subsídios técnicos para a compreensão do custo de vida da população trabalhadora.