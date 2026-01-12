Sindilojas pede isenção do IPTU para comerciantes afetados pela obra na avenida Primeiro de Maio

Foto: Thiago Facchini/Arquivo O Município

O Sindicato do Comércio Varejista de Brusque (Sindilojas) encaminhou nesta segunda-feira, 12, um ofício à prefeitura referente à obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio.

O Sindilojas manifestou preocupação com os comerciantes da região. A avenida está fechada por um mês. Apenas o acesso local ou ao comércio está liberado. Um dos pedidos foi pela isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

“Diante dos impactos econômicos experimentados por comerciantes e moradores da região, decorrentes das intervenções em curso, como a diminuição do fluxo de clientes, dificuldades operacionais e restrições de acesso, solicita-se a adoção de medida compensatória de natureza tributária, concedendo isenção do IPTU para os imóveis afetados”, pede o sindicato.

Pedidos do Sindilojas

Reavaliação e eventual suspensão das autuações de trânsito aplicadas durante o período das obras na Avenida Primeiro de Maio;

Liberação imediata de ao menos meia pista para o trânsito, nos moldes do que foi praticado até dezembro de 2025;

Limitação da restrição de trânsito apenas ao trecho onde as obras estão efetivamente sendo executadas, e não à avenida inteira;

Aperfeiçoamento da comunicação institucional acerca do andamento das obras e das condições de circulação;

Concessão de isenção ou desconto no IPTU para os imóveis situados no bairro Primeiro de Maio neste ano de 2026.

Ofício completo do Sindilojas

O Sindicato do Comércio Varejista de Brusque (Sindilojas), entidade representativa do comércio varejista local, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências para externar algumas considerações acerca das obras de macrodrenagem em execução na Avenida Primeiro de Maio, bem como apresentar solicitações que visam contribuir para a mitigação dos impactos atualmente percebidos pela comunidade e pelo setor produtivo da região.

Como amplamente noticiado pela imprensa local nos últimos meses, as obras visam à instalação de galerias de drenagem e contenção de enchentes, com previsão de liberação parcial apenas em 2 de fevereiro de 2026 e conclusão total em junho de 2026.

Embora reconheçamos a importância estratégica dessa intervenção para mitigar alagamentos, os impactos negativos sobre os comerciantes, motoristas e moradores têm sido significativos, gerando prejuízos econômicos, congestionamentos, desvios ineficientes e insegurança no tráfego.

Ademais, a notificação emitida pela Secretaria de Infraestrutura Estratégica à empresa Freedom Engenharia e Construção, responsável pelas obras, por irregularidades como inércia operacional, ausência de operários e falhas na sinalização e proteção, evidencia falhas no gerenciamento que agravam esses transtornos.

Diante disso, solicitamos as seguintes providências urgentes:

1. Reavaliação e eventual suspensão das autuações de trânsito aplicadas durante o período das obras na Avenida Primeiro de Maio: Considerando o cenário excepcional decorrente das intervenções em curso, bem como as alterações na circulação viária, solicita-se a análise da conveniência de suspender futuras atuações relacionadas a via interditada e revisar as autuações já aplicadas a caminhoneiros e motoristas que transitaram pela referida via. Registra-se que, em determinadas situações, a sinalização disponível e as condições operacionais podem ter gerado interpretações divergentes, especialmente no que se refere ao acesso para carga, descarga e abastecimento do comércio local. A adoção dessa medida contribuiria para reduzir impactos adicionais aos usuários da via, enquanto perdurarem as obras e os ajustes necessários à sua execução.

2. Liberação imediata de ao menos meia pista para o trânsito, nos moldes do que foi praticado até dezembro de 2025: A interdição total, implementada a partir de 06 de janeiro de 2026, tem causado congestionamentos excessivos e desvios ineficientes via ruas como Nova Trento, Tiradentes e Azambuja, prejudicando o fluxo de veículos e o acesso aos estabelecimentos comerciais. Solicitamos o retorno ao modelo anterior, que permitia circulação parcial enquanto as obras prosseguiam, evitando paralisia total desnecessária.

3. Limitação da restrição de trânsito apenas ao trecho onde as obras estão efetivamente sendo executadas, e não à avenida inteira: Atualmente, a interdição abrange áreas além das necessárias, como do descenso da rua Gustavo Halfpap até a curva da rua Carlos Wanka, o que amplia desnecessariamente os transtornos. Conforme noticiado, a empresa responsável foi notificada por irregularidades operacionais, como inércia e pavimentação inadequada, o que sugere que o bloqueio total poderia ser evitado com melhor gerenciamento e retomada imediata dos trabalhos com contingente humano adequado.

4. Aperfeiçoamento da comunicação institucional acerca do andamento das obras e das condições de circulação: Considerando a relevância das informações para a organização das atividades econômicas e da mobilidade urbana, solicita-se o aprimoramento da comunicação oficial relacionada às etapas das obras, aos prazos previstos e às regras de permissão e restrição de circulação. A disponibilização de informações positivas, claras, objetivas e atualizadas, por meio de canais oficiais e de sinalização adequada no local, contribuirá para maior previsibilidade, segurança e confiança por parte da população e dos comerciantes, além de facilitar o acesso regular aos estabelecimentos, nos termos já autorizados para moradores e lojistas, com o devido acompanhamento dos agentes de trânsito. Tal forma de comunicação é essencial para mitigar os prejuízos decorrentes da alteração da mobilidade e acesso ao comércio da região, auxiliando na preservação da atividade empresarial e seus reflexos na geração de emprego e renda, e arrecadação de impostos.

5. Concessão de isenção ou desconto no IPTU para os imóveis situados no bairro Primeiro de Maio neste ano de 2026: Diante dos impactos econômicos experimentados por comerciantes e moradores da região, decorrentes das intervenções em curso, como a diminuição do fluxo de clientes, dificuldades operacionais e restrições de acesso, solicita-se a adoção por esta municipalidade de medida compensatória de natureza tributária, concedendo isenção do IPTU para os imóveis afetados, com o objetivo de contribuir para a mitigação dos efeitos financeiros e apoiar a retomada das atividades econômicas no bairro.

Ademais, solicita-se especial atenção da Administração Municipal no período posterior à conclusão das obras, para que sejam avaliadas e implementadas melhorias estruturais na Avenida Primeiro de Maio, especialmente no que se refere às vias de acesso, calçadas, sinalização viária, pintura horizontal e vertical e medidas de controle de velocidade. Ressalta-se a relevância estratégica da referida via para a mobilidade urbana do Município, razão pela qual tais melhorias contribuirão de forma significativa para a segurança, a fluidez do tráfego e a valorização da região.

Certos de que Vossa Excelência compreenderá a gravidade da situação e tomará as medidas cabíveis para minimizar os impactos sobre o setor varejista, que é pilar da economia brusquense, colocamo-nos à disposição para uma reunião de esclarecimentos e colaboração.