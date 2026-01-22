Sindilojas revela datas para terceira edição do concurso de vitrines de Brusque

Hérika Smaniotto/O Município

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) anunciou nesta quinta-feira, 22, a realização da terceira edição do concurso de vitrines de 2026 e do workshop de vitrinismo. O concurso é oferecido pelo Sindilojas, possui o tema Páscoa e as inscrições estão abertas até o dia 28 de março. As iniciativas possuem parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Estiveram presentes na coletiva o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, a diretora e o diretor do Sindilojas, Mari Suzana Cassaniga e Fernando Walendowsky. Também marcaram presença o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação Valdir Walendowsky, a diretora do Senac Mara Vieira Nass e o gerente do Sesc Emerson Borges Goulart.

Concurso de vitrines 2026

Para se inscrever no concurso de vitrines de 2026, os interessados deverão apresentar até três fotos da vitrine decorada com os dados da respectiva empresa (nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone para contato) e do profissional (nome, CPF) que elaborou a decoração. Os dados e imagens devem ser enviados por meio do WhatsApp para o número 47 996394178 ou para o e-mail sindilojas@sindilojasbrusque.com.br.

Realizadas as inscrições até o dia 28 de março, a escolha dos vencedores estará a cargo de três membros que compõem a comissão julgadora. A revelação dos ganhadores acontecerá no dia 16 de abril, por meio do Instagram do Sindilojas, e nesse mesmo dia ocorre a entrega dos prêmios. O primeiro lugar ganhará uma estadia no Hotel Sesc de Lages e o segundo e terceiro lugar no Hotel Sesc de Cacupé, todas com direito a um acompanhante e durante um final de semana.

Foto: Hérika Smaniotto/O Município

O diretor do Sindicato, Fernando Walendowsky, comentou sobre a sua expectativa do evento. “Eu tenho certeza de que esse ano também a gente vai conseguir um número grande de pessoas, e vou convidar todos os lojistas para realmente participarem."

A diretora do Sindilojas, Mari Suzana Cassaniga, refletiu sobre a maneira como as pessoas negligenciam atualmente as datas comemorativas e tradicionais: “Eu, como lojista, sinto falta de a gente dar sentido para as ações que a gente faz através das nossas lojas”.

Workshop de vitrinismo

O workshop de vitrinismo irá acontecer nos dias 3 e 5 de março, durante o período noturno, das 18h40 às 22h, na Faculdade Senac de Brusque. Com carga horária de oito horas, quem concluir o curso ganhará um certificado comprovando a participação e aperfeiçoamento na área, com validade nacional. A inscrição é gratuita e como se inscrever será disponibilizado em breve. Para se manter informado, acompanhe o Instagram do Sindicato.

“Para ter sucesso na questão de turismo, tem que ter fluxo". Valdir Walendowsky, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Sobre o workshop, Valdir Walendowsky, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, mencionou que a oportunidade de possuir a certificação no currículo dá à pessoa uma condição melhor dentro da área. “Quanto mais educação para as pessoas, e é o que falta no Brasil, melhor. Então, é super importante essa questão para as pessoas terem noção de como fazer uma vitrine”.

Valdir levantou o exemplo da cidade de Pomerode. “É uma cidade pequena em termos de população, mas forte na questão cultural, e isso faz a diferença.” Segundo o secretário, isso chama novos empreendedores, gera fluxo de pessoas na cidade e movimenta a economia. “Para ter sucesso na questão de turismo, tem que ter fluxo. É uma cadeia em que todo mundo vai ganhar.”