Entre aplausos, cores e olhares atentos nas calçadas da avenida Cônsul Carlos Renaux, Brusque viveu, em 4 de agosto de 1984, um dos momentos mais emblemáticos de sua história recente.

O município celebrava então seus 124 anos de emancipação político-administrativa, com programações cívicas que mobilizaram a comunidade e marcaram a memória de uma geração.

A atmosfera daquele sábado de tempo seco e frio foi de intensa participação popular.

Uma multidão de brusquenses acompanhou os desfiles e demais eventos alusivos à data, compondo um cenário que permanece preservado no imaginário coletivo — e, felizmente, também nos registros fotográficos.

Nomes que marcaram Brusque

Naquele período, a administração municipal era conduzida por José Celso Botatelli e Zeno Heinig, nomes que exerceram as funções de prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Ambos, que já não estão entre nós, deixaram um legado marcante à frente do Executivo e seguem lembrados por sua atuação.

Brusque nostálgica

Mais de quatro décadas depois, esta edição, pois, propõe um mergulho nostálgico na memória histórica.

Ao final da publicação, logo após os anúncios, uma seleção especial de cenas emblemáticas permite revisitar os detalhes daquele aniversário marcante.

Os registros, feitos por Érico Zendron e gentilmente cedidos pelo acervo digital Brusque Memória, eternizam os cenários, os personagens e os sentimentos que então definiram aquele 4 de agosto de 1984.

Uma oportunidade única de reencontrar, por meio das imagens, o espírito de uma Brusque em festa.

Brusque vista em 1984

*Créditos: Érico Zendron/Via acervo digital Brusque Memória >>

