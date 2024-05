Edital de licitação para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil é reaberto após suspensão

O processo licitatório para construção do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), suspenso em abril, foi reaberto na segunda-feira, 13, pelo governo do estado. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na execução da obra está marcada para 20 de junho.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina. Inicialmente, os envelopes seriam abertos no dia 8 de abril, mas o processo foi suspenso para reanálise após pedidos de impugnação de empresas participantes. Agora, o edital segue normalmente.

“A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade informa que o processo licitatório foi reaberto na segunda-feira. Os envelopes com as propostas das empresas serão abertos no dia 20 de junho. Esses prazos são necessários pelas exigências legais”, escreve a secretaria, em nota enviada ao jornal O Município.

Está prevista a construção de quatro alças e dois elevados. A intenção da obra é desafogar o trânsito na região. O trevo atual não suporta mais o alto volume de veículos que trafegam pelo local, que liga Brusque à área urbana de Itajaí, além de ser a principal forma de acesso à BR-101.

Retomada após imbróglio

A demanda é de interesse dos municípios de Brusque e Itajaí. A obra chegou perto de ser iniciada na gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos). Entretanto, a empresa responsável pela construção pediu a rescisão do contrato. Os valores da obra, na ocasião, seriam incompatíveis.

No final de janeiro, o governo do estado e a empresa rescindiram o contrato. Assim, um novo edital foi aberto em fevereiro. Quando o processo licitatório foi suspenso, a Secretaria de Infraestrutura do estado disse que se tratava de um procedimento comum.

No começo de março, dias após a publicação do edital, o secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, afirmou, em entrevista ao jornal O Município, que o governador Jorginho Mello (PL) daria “notícias boas” sobre a obra em breve.

“Está bem encaminhado”, garantiu Jerry. “É uma necessidade e um anseio da classe empresarial. Ficou um gargalo muito grande. Nos próximos dias, o governador vai dar notícias boas”. “Quando ele vier, dará ordem de serviço”, prometeu.

