Edital para estudantes realizarem intercâmbio entre Brasil e Alemanha é lançado em Brusque; saiba como participar

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Educação, lança, nesta quarta-feira, 19, o edital para seleção de Intercâmbio Cultural Brasil – Alemanha. O objetivo é promover a troca de experiências culturais e fortalecer os laços entre os países, especialmente entre Brusque e o Distrito de Karlsruhe.

O intercâmbio será realizado em conjunto com o colégio Unifebe e ocorrerá em duas etapas: a primeira entre 2 e 15 de julho deste ano, na Alemanha; e a segunda, entre 17 e 28 de outubro, nas cidades de Brusque e região.

As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 19, e seguem até o dia 2 de abril e são voltadas para estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual e Federal, residentes e matriculados em Brusque. De acordo com a demanda oferecida pela Alemanha, nesta edição, serão selecionadas duas jovens do sexo feminino.

Para se inscrever, as interessadas devem ter, no mínimo, 15 anos completos até 30 de junho deste ano e, no máximo, 19 anos completos até esta data. É necessário, ainda, ter proficiência em língua inglesa, arcar com despesas pessoais, como documentação de passaporte, seguro saúde e autorização de viagens.

Deve ainda hospedar uma jovem em sua casa, com despesas de café da manhã, almoço e jantar, ingressos e bilhetes e deve acompanhar as programações e eventuais atividades culturais que serão desenvolvidas durante a estadia do intercambista.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a abertura do edital para o Intercâmbio Cultural Brasil – Alemanha 2025. Neste ano, após um hiato de cinco anos causado pela pandemia, a Prefeitura de Brusque retoma essa iniciativa. Nesta edição, poderão participar duas jovens do sexo feminino, conforme a demanda oferecida pela Alemanha. As intercambistas ficarão hospedadas em casas de famílias e terão uma programação de atividades culturais, de lazer e visitas a escolas e universidades. Da mesma forma, em outubro, elas receberão duas jovens alemãs em Brusque. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas durante o processo de seleção. Convidamos todas as jovens que atenderem aos critérios do edital a se inscreverem”, destaca a secretária de Educação, Franciele Mayer.

A aplicação da prova escrita será realizada no dia 7 de abril e no dia 11 será publicada a relação dos aprovados na prova escrita e horários para avaliação oral. O resultado final será divulgado no dia 16 de abril.

O edital com todas as informações está disponível no portal da Secretaria de Educação de Brusque.

Leia também:

1. Bairros de Brusque continuam sem energia após temporal; confira previsão de restabelecimento

2. GALERIA – Confira como está situação no bairro Zantão após danificação de galeria

3. Há cinco anos, ruas de Brusque ficaram vazias devido à Covid-19: relembre histórias

4. VÍDEO – Carros ficam submersos após rua alagar no Águas Claras, em Brusque

5. Vento de 132 km/h atinge Brusque e derruba temperatura de 31°C para 19°C

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: