Editora da Unifebe lança livro de colorir sobre a história da Fenarreco; confira versão digital

No ano em que a Fenarreco completa 40 anos desde a sua primeira edição, a Unifebe valoriza a história e a identidade locais celebradas na festa com um livro pensado para todas as idades. A História Colorida da Fenarreco: origem, evolução e presente é uma publicação da Editora Unifebe, com ilustrações inspiradas nos cartazes de divulgação das 38 edições do evento.

Organizadas na sequência temporal de cada edição da Fenarreco, as ilustrações para colorir convidam o público a resgatar a origem e a história da festa por meio de imagens que retratam as tradições e a cultura trazidas pelos imigrantes alemães, com destaque para a gastronomia, a música, a dança, os trajes típicos, a realeza e a alegria que marcam a celebração.

“Pensamos em desenvolver um livro paradidático, ou seja, que complementa o ensino da história regional e da cultura. Ao verem a imagem do cartaz original e pintarem as ilustrações que reproduzem esses materiais de divulgação da festa, queremos despertar a curiosidade, a atenção aos detalhes e instigar os que ainda não conhecem a história a se permitirem-se conhecer e celebrá-la”, explica a coordenadora da Editora da Unifebe, professora Arina Blum.

O livro da Fenarreco

Para a criação das ilustrações a Unifebe contou com o acervo de imagens cedido pelo Prefeitura Municipal de Brusque. Os desenhos foram desenvolvidos manualmente por designers da Editora da Unifebe, sem o uso de Inteligência Artificial. Além dos cartazes de divulgação da festa, o livro inclui fotos e ilustrações que destacam outros elementos identitários da Fenarreco, como as mascotes e a arquitetura enxaimel do pavilhão.

A capa foi ilustrada detalhadamente com base nos elementos-chave da festa, desde a sua primeira edição. Em uma releitura atualizada para a cidade de Brusque contemporânea, além das cores, a capa apresenta os trajes e as brincadeiras típicas.

As versões impressas do livro serão distribuídas às escolas da rede pública e privada de ensino de Brusque, Botuverá e Guabiruba, revela a autora e reitora da UNIFEBE, professora Rosemari Glatz. “Este livro é um verdadeiro presente da UNIFEBE para o presente de Brusque. Uma entrega concreta que fortalece o sentimento de pertencimento, o espírito de comunidade e leva ao reconhecimento e fortalecimento das raízes da cidade.”

A versão digital do “História Colorida da Fenarreco” está disponível gratuitamente na página da Editora, no site da Unifebe.

