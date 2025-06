Editorial: 71 anos de transformações

Nesta quinta-feira, 26, o jornal O Município comemorou 71 anos de fundação. Uma reportagem especial apresentou de forma cronológica as principais evoluções e movimentações do jornal no decorrer dos anos e, sobretudo, o salto tecnológico dado nos últimos 10 anos, com a imersão no jornalismo digital.

Durante as últimas décadas, o jornal se transformou. Começou com o impresso semanal, passando para o diário e depois entrando no mundo digital. Vimos nascer a internet, as redes sociais e, junto com os leitores, fomos nos adaptando a essa nova realidade.

Mas apesar de todas as mudanças, o jornal sempre teve como mote a valorização da informação regional. Mesmo quando o assunto é de repercussão nacional, procuramos trazer para os leitores um olhar focado na nossa região. Este tem sido um pilar de sustentação de O Município ao longo dos 71 anos.

Outro pilar fundamental é a credibilidade. Vivemos em um mundo de grandes transformações, de circulação de notícias falsas, em que as pessoas, às vezes, não sabem mais o que é real e o que não é, o que é verdade e o que é distorcido. Como veículo de comunicação, nosso objetivo é ser um porto seguro para as pessoas se informarem e diferenciarem o fato do fake.

Esse é um dos maiores valores que a empresa pode ter. E se não houvesse o jornal O Município, onde as pessoas checariam a credibilidade da informação? Será que haveria um substituto atuando da mesma forma? Ou os leitores estariam à mercê de influencers que nascem e morrem na velocidade da internet? Será que algum deles iria efetivamente apurar os assuntos na abrangência e na profundidade que O Município faz?

Dessa forma, nos orgulhamos de, durante todos esses anos, termos nos tornado uma referência para a informação de credibilidade em Brusque e região. Mas há sempre novos desafios pela frente, principalmente as fake news, agora turbinadas pelo uso da inteligência artificial. Com isso, nosso papel de separar o joio do trigo se tornará ainda mais relevante, no sentido de continuar transmitindo para as pessoas com credibilidade, com clareza e de forma transparente os fatos que acontecem na cidade.

Esse trabalho só tem sido possível graças a uma equipe comprometida com o jornalismo e com a seriedade da informação, que atua de forma constante, em todas as plataformas, para manter a todos bem informados. Essa dedicação da equipe tem sido fundamental para a longevidade do jornal, garantido um público fiel e cada vez mais engajado, que nos prestigia com sua audiência, com sua assinatura e com seu apoio.

Temos certeza que a pessoa que lê é uma pessoa diferenciada. Primeiro pelo hábito da leitura em si e, sem segundo lugar, porque está efetivamente interessada pelas coisas que estão no entorno dela. Isso a torna diferente, a torna pertencente a uma sociedade, e quanto mais pessoas tem esse sentimento de pertencimento, mais forte e consolidada a sociedade é.

Então, nesse sentido, o jornal tem ajudado nos últimos 71 anos pelo desenvolvimento da sociedade através da comunicação, e agradecemos a todos que contribuem para essa longevidade.