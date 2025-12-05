Editorial: A prevenção das fraudes

Em 2002, ano em que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo pela última vez, foi lançado um filme de bastante sucesso, chamado “Minority Report – a nova lei”. A premissa desse filme é a existência de um programa de segurança pública fictício, que consegue prever crimes antes que eles aconteçam. Com base em um trio de videntes e análise de dados, as autoridades conseguiam prender futuros criminosos antes que o crime fosse cometido.

Na prática, sabemos que isso não é possível, e a prevenção de crimes passa muito mais pela educação do que pela vigilância, mas esta última provou-se ser, em Brusque, uma importante aliada no combate a fraudes.

Nas últimas duas semanas, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) identificou e desmantelou dois esquemas de furto de água em bairros diferentes, que geraram prejuízo de milhares de reais aos cofres públicos, e continuariam a gerar, se não tivesse sido interrompido.

Mas a identificação dessas fraudes, uma ação sem precedentes na história recente do município, tem seu próprio minority report, guardadas as devidas proporções: a estruturação recente do Setor de Perdas da autarquia.

Em outubro deste ano, o diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, reuniu uma equipe multidisciplinar de servidores para formalizar a reestruturação do setor, um núcleo estratégico voltado à redução do desperdício de água no sistema de abastecimento.

Atualmente, estima-se que cerca de 30% da água tratada em Brusque seja perdida em razão de vazamentos ocultos, trocas de rede, ampliações e falhas estruturais, além, é claro, dos furtos.

Com a criação do novo setor, a expectativa é que esse número seja significativamente reduzido por meio de investimentos em equipamentos, capacitação de profissionais e melhoria dos processos operacionais.

O Samae não tem, como no filme, um sistema capaz de prever os crimes antes que eles aconteçam, mas tem acesso a dados que indicam quando algo não vai bem. Em um dos exemplos registrados nesta semana, o proprietário possuía uma ligação que consumia cerca de 400 metros cúbicos de água por mês, mas esse volume caiu repentinamente para 9 m³, depois para 3 m³, comportamento que levantou a suspeita.

Com o Setor de Perdas instituído, a equipe passou a analisar os dados e, após a verificação, esteve no local e constatou o furto de água por meio de ligação clandestina.

Isso tem sido classificado como um momento histórico, uma virada de chave para a autarquia, que agora dispõe de mecanismos para prevenir as falhas e os furtos de água. Com cerca de 800 a 900 quilômetros de rede de abastecimento de água em Brusque, os desafios são proporcionais à extensão da malha.

Trata-se de uma ação que demonstra que, com boa vontade e estruturação das equipes, o uso de dados e de toda a tecnologia e vigilância disponíveis, é possível ao poder público coibir fraudes, evitar desvios, e cuidar melhor do dinheiro dos impostos que todos pagamos.