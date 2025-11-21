Editorial: Ações com resultado

Nesta semana foi realizada a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), capitaneada por Marlon Sassi, presidente reeleito, e José Augusto Werner, o Zeca, que assumiu como novo vice-presidente da entidade. Com 91 anos de atuação, a Acibr representa não só um fórum de discussão, mas também um espaço onde as ideias se tornam realidade.

Há vários exemplos para ilustrar essa afirmação. A luta pela construção da barragem de Botuverá, por exemplo, dura mais de uma década. Praticamente todas as decisões que concernem às autoridades locais tem sido debatidas e formalizadas com iniciativa direta da associação, que promove mediação entre os envolvidos e pressiona arduamente as autoridades responsáveis por tirar a obra do papel.

No passado, a entidade foi fundamental para que outra obra importante tomasse forma: a duplicação da rodovia Antônio Heil: incontáveis reuniões foram feitas, ofícios enviados e até mesmo um de seus ex-presidentes, o empresário Ingo Fischer, assumiu a duplicação de um trecho, em convênio firmado com o governo do estado.

Mas não só na infraestrutura e na economia atua a associação. Apesar do nome dizer empresarial, a Acibr luta por causas muito além do que está no seu escopo. Prova disso é a segurança pública de Brusque, cujo financiamento vem, em parte, da atuação da classe empresarial.

Há o convênio de radiopatrulha, no qual são repassados valores diretamente às polícias para aquisição de equipamentos. A nova sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Brusque foi toda mobiliada mediante a contribuição de empresários.

Não há como destacar a atuação da Acibr sem mencionar, também, as ações idealizadas dentro dos núcleos temáticos, com benefício prático para a população. O Núcleo de Gestão Ambiental promove o evento Dia D EcoPonto duas vezes por ano, para descarte correto de resíduos como pilhas, baterias e eletrônicos, serviço que não existe no setor público em Brusque.

O Núcleo Jovem, por exemplo, organiza o Feirão do Imposto, com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema. Os núcleos empresariais de Guabiruba e Botuverá garantem que as demandas do setor produtivo das cidades vizinhas a Brusque também tenham voz nas discussões da Acibr, para que o crescimento seja integrado e regional.

Dessa forma, a Acibr mostra que a função de uma associação não deve se limitar a apenas um fórum de debates, mas que as ideias gestadas neste espaço podem e devem tomar forma. Quando isso acontece, o que se vê é o que temos em Brusque: um nível cada vez maior de desenvolvimento econômico, e uma cidade em que, quando os problemas surgem, as soluções não são postergadas.